Сельхозпроизводство в 2024 году снизилось на 3,2%

Самый большой вклад в производство продукции сельского хозяйства внес Центральный федеральный округ Е. Разумный

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году снизилось на 3,2% в сопоставимых ценах и составило 8,9 трлн руб. (без учета новых регионов). В том числе в растениеводстве производство уменьшилось на 6,5%, в животноводстве — выросло на 0,9%. Отрицательная динамика была зафиксирована во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях производство сократилось на 2,4%, в КФХ — на 3,1%, в ЛПХ — на 3,8%.



В структуре производства сельхозпродукции на долю сельхозорганизаций пришлось 60,2% выпуска в фактических ценах против 59,9% в 2023 году, доля КФХ снизилась с 14,8% до 14,2%, ЛПХ — выросла с 25,3% до 25,6%. В производстве продукции растениеводства доля сельхозорганизаций снизилась с 56,8% до 56%, КФХ — с 21,9% до 21,7%, ЛПХ — увеличилась с 21,3% до 22,3%. В животноводстве доля сельхозорганизаций выросла с 63,8% до 64,9%, КФХ — снизилась с 5,9% до 5,7%, ЛПХ — с 30,3% до 29,4%.



Несмотря на общее снижение сельхозпроизводства, ряд регионов улучшили показатели относительно 2023 года. В процентном выражении лидером по приросту в отрасли стала Псковская область, где выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 32,8% в основном за счет животноводства (плюс 36,4%), хотя и в растениеводстве был зафиксирован прирост на 12,7%. Также в первой пятерке регионов Омская область (плюс 17%), Алтайский край (14,9%), Курганская область (12,5%) и Татарстан (10,1%). Значительнее всего сельхозпроизводство сократилось в Ростовской области — на 20,7%. В том числе растениеводство ушло в минус на 28,6%, животноводство — на 1,8%.



Самый большой вклад в производство продукции сельского хозяйства внес Центральный федеральный округ — 26,3%. На долю Приволжья пришлось 23,6% в общем объеме, Юг произвел 16% сельхозпродукции, Сибирь — 10,8%, Северный Кавказ — 9,5%, Урал — 5,2%, Северо-Западный федеральный округ — 4,9%, Дальний Восток — 3,7%. Среди регионов в топ-5 по вкладу в общероссийское производство сельхозпродукции вошли Краснодарский край (6,7%), Ростовская область (4,3%), Татарстан (3,9%), Воронежская и (3,8%), Белгородская (3,7%) области.



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