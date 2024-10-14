Александр Ткачев: для роста агросектора нужно решить проблему кадров

Численность работников АПК с 2013 к 2023 году снизилась с 7,4 млн до 6,1 млн человек «АгроЭко»

Для того, чтобы наращивать производство и экспорт сельхозпродукции, необходимо решить проблему нехватки кадров в отрасли. Об этом в ходе пленарного заседания на выставке «Золотая осень» сказал председатель совета директоров «Агрокомпекса» им. Н. И. Ткачева, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, численность работников АПК с 2013 к 2023 году снизилась с 7,4 млн до 6,1 млн человек. Дефицит сотрудников в отрасли составляет 200 тыс. человек и заместить их за счет повышения производительности труда не получится, поскольку это небыстрый процесс, отметил он.



По мнению Ткачева, молодому специалисту, например доярке, которая только получила эту профессию, нужно платить около 120-150 тыс. руб., чтобы она после учебы вернулась на ферму, однако у предприятий нет таких средств и, наверное, в ближайшее время не будет. В итоге сейчас только 50-70% выпускников аграрных вузов идут работать на производство. «Мы думаем, где взять людей уже сегодня, а через три года это будет катастрофа, особенно с учетом того, что другие отрасли платят больше», — подчеркнул Ткачев. Если мы не поменяем условия, то продолжим стагнировать, и наши планы по увеличению производства и агроэкспорта останутся «филькиной грамотой», предупредил он.



В качестве решения Ткачев предложил обязать студентов аграрных вузов, которые отучились на бюджете, отрабатывать на профильных предприятиях три-пять лет. «Пусть желающих учиться будет меньше, но, с другой стороны, мы получим лучше качество, чем количество», — считает он.



Еще один способ решения проблемы кадров — пересмотр миграционного законодательства. «Возьмите американскую ферму, на ней работает 80% мексиканцев, возьмите европейскую — там тоже трудятся, например, поляки, румыны, молдаване», — привел пример Ткачев. Поэтому он считает, что России тоже стоило бы обратить внимание на возможность поисков кадров для АПК в Таджикистане, в Узбекистане. «Там очень много толковых, грамотных, ответственных людей. Их можно привозить, а после того, как они отработают, отправлять назад», — пояснил он. При этом со стороны государства может понадобиться поддержка в виде субсидий на строительство общежитий.



Также в своем выступлении Ткачев обратил внимание, что доходность предприятий отрасли падает: растут цены на средства производства, а на продукцию АПК — снижаются. При этом процентная ставка по кредитам сегодня составляет 22%. «А кредит — это инвестиция, без него нет будущего, нет роста производства. Но мы их перестали брать, потому что они дорогие», — отметил он. Вместе с тем, он напомнил, что российской агросектор начал развиваться еще в 1990-е годы, когда сельхозпроизводство никто не поддерживал, отдельные предприниматели брали дорогие кредиты и шли в этот долго окупаемый бизнес.



За всю историю России никогда не было такого изобилия и доступности продуктов питания, как сейчас, отметил Ткачев. «Наши прадеды недоедали, родители, мы в советское время тоже. Масла не было, колбасы не было, мяса не было. Я сам родился в станице (в Краснодарском крае), у меня в 300 м была молочная ферма, но молоко мы могли купить через день в магазине, за маслом ездили в Краснодар, колбасы вообще не было, мясо — только на рынке. И все это стоило дорого», — вспомнил он. В 1990-е наметилась другая крайность — на полках стали появляться импортные продукты, а российским сельхозпроизводителям отказывали в господдержке, предлагая конкурировать с зарубежными поставщиками на условиях свободного рынка.



Тем не менее, только за последние десять лет российские аграрии практически удвоили объемы производства и вышли на показатели по выпуску продовольствия на сумму около 8 трлн руб., хотя когда-то это казалось невозможным. «У нас большие достижения по зерну, молоку, мясу, построены большие агрокомплексы, подняли голову фермеры. Мы занимаемся сегодня селекцией», — перечислил Ткачев. Он добавил, что российские потребители поверили в местных производителей продуктов питания и, идя в магазин, ищут местную продукцию.



Сегодня самообеспеченность России мясом птицы составляет 102,8%, свининой — 106%, молоком — 86%, овощами — 89,1%, фруктами — 44,6%, напомнил Ткачев, добавив, что через три-пять лет мы достигнем показателей полной самообеспеченности и по яблоку. Теперь необходимо направлять усилия на дальнейшее увеличение экспорта, который с 2013 по 2023 год вырос в 2,7 раза в денежном выражении. «Тот путь, который мы уже прошли, войдет в историю, и мы будем идти дальше», — уверен он.



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