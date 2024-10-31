Выпуск сельхозпродукции по итогам года может снизиться на 2%

Причина негативной динамики — уменьшение урожаев зерновых, масличных и сахарной свеклы Pixabay

По данным Росстата, производство сельхозпродукции в сентябре увеличилось на 0,2% после падения на 14,7% в августе, тем не менее, по итогам девяти месяцев снижение составило 2,3%. В сентябре прошлого года сельхозпроизводство увеличилось на 11,5%, за девять месяцев 2023-го — на 2,4%.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, снижение производства связано, прежде всего, с сокращением урожая зерновых, масличных и сахарной свеклы. По итогам года снижение производства продукции сельского хозяйства может составить около 2%, прогнозирует он. «Причина та же — уменьшение урожаев зерновых, масличных и свеклы. В совокупности, их валовой сбор дает критическую массу в общем объеме производства растениеводческой сельхозпродукции», — прокомментировал он «Агроинвестору».



На 1 октября во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, было намолочено 111,4 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 11,7% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Сахарной свеклы было накопано 16,9 млн т — на 1,9% меньше. Также было собрано 8,8 млн т подсолнечника (на 23,4% больше, чем годом ранее). В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,6% площадей зерновых и зернобобовых (без кукурузы), их площади были обмолочены на 87,8% (к этому времени в 2023 году — на 87,2%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 11,4% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).



Независимый эксперт АПК Александр Корбут отмечает, что произошедшее снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в текущем году относительно прошлого было ожидаемым. «У нас снизился урожай зерновых культур, а это основная позиция, которая обеспечивает общий рост производства продукции сельского хозяйства. Очень вяло идет увеличение производства молока, приблизилась стагнация в свиноводстве. То есть, все закономерно», — сказал он «Агроинвестору», добавив, что также есть эффект высокой базы прошлого года.



До конца года, полагает Корбут, мало, что изменится, и по итогам 2024-го индекс валовой продукции сельского хозяйства будет ниже единицы — то есть, производство уменьшится относительно 2023-го. Выпуск сельхозпродукции снизится на 1,5-2%, считает Корбут. «Но жизнь внесет свои коррективы, когда мы узнаем более точные данные по уборке масличных, кукурузы и картофеля в хозяйствах всех категорий», — уточняет он.



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