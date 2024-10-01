Минэкономразвития ухудшило прогноз динамики сельхозпроизводства

В среднесрочной перспективе отрасль продолжит расти Pixabay

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития до 2027 года, разработанному Минэкономразвития и представленному в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года, в этом году производство сельхозпродукции может снизиться на 3% относительно 2023-го. В апреле ведомство прогнозировало, что сельхозпроизводство уменьшится на 1,9%. Новый консервативный сценарий допускает сокращение также на 3% против минус 2,1% в апреле.



В 2025 году, по новому базовому варианту прогноза, производство сельхозпродукции увеличится на 4,4%, в 2026-м — на 1,6%, в 2027-м — на 1,4%. Предыдущий сценарий предполагал рост на 4% в 2025 году и по 1,7% в следующие два года. Обновленный консервативный вариант допускает, что в 2025 году сельхозпроизводство продолжит снижаться и сократится на 0,8%, в 2026-м прибавит 1,1%, в 2027-м — 1,4%.



В этом году с учетом погодных условий и высокой базы 2023 года урожай ожидается ниже. Так, сбор зерновых и зернобобовых Минэкономразвития прогнозирует на уровне 132 млн т, овощей — 13,7 млн т, подсолнечника — около 16,7 млн т, сахарной свеклы — 45,5 млн т. При этом в перспективе до 2027 года урожай зерновых и зернобобовых увеличится до 148 млн т, подсолнечника — до 17,5 млн т, рассчитывает ведомство.



На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут влиять технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки, перечисляет Минэкономразвития. По его прогнозу, в 2027 году производство скота и птицы на убой составит 17,9 млн т в живом весе — на 8,1% больше, чем в 2023-м. Валовой надой молока может увеличиться на 7,7%, до 36,4 млн т.



Также Минэкономразвития отмечает, что рост производства сельхозпродукции, планы компаний отрасли по наращиванию объемов выпуска и экспорта, а также повышение платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему увеличению производства пищевых продуктов. К 2027 году пищевая промышленность должна прибавить 9,1% относительно 2023 года, прогнозирует ведомство.



Для достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции главным условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций, обращает внимание Минэкономразвития. Также с ростом объемов производства важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции наблюдается довольно высокая насыщенность. «В связи с этим оказывается государственная поддержка в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки, главным из которых остается Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Китай, а также рынки Ближнего Востока и Африки, — говорится в прогнозе. — Ключевой экспортируемой продукцией является продукция зерновой и масложировой отраслей, рыба и морепродукты».



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