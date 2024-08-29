За семь месяцев сельхозпроизводство выросло на 2%

В июле прошлого года Росстат зафиксировал снижение сельхозпроизводства на 4,5% Pixabay

За первые семь месяцев этого года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах увеличилось на 2% и, по предварительной оценке Росстата, составило 3,38 трлн руб. в действующих ценах. В том числе в июле отрасль прибавила 5,2%. Для сравнения, в июле прошлого года Росстат зафиксировал снижение сельхозпроизводства на 4,5%, по итогам семи месяцев 2023-го оно сократилось на 0,3%.



На 1 августа, по расчетам статведомства, зерновые и зернобобовые (без кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены на площади 10,6 млн га — на 46,4% больше, чем к этому времени год назад. Урожай зерна в первоначально оприходованном весе составлял 38,7 млн т — на 29,2% больше, чем годом ранее, в том числе сбор пшеницы был на 29% выше результата на 1 августа 2023-го, — 32,1 млн т. Вместе с тем, средняя урожайность зерновых и зернобобовых была на 4,9 ц/га ниже, чем годом ранее, — 36,4 ц/га. В том числе по пшенице она сократилась на 4,5 ц/га, до 38,5 ц/га.



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах за январь-июль увеличилось на 3,2%, до 9,1 млн т (здесь и далее — в живом весе). В том числе в июле было выпущено 1,4 млн т — на 7,2% больше, чем в июле 2023-го и на 7,7% выше показателя июня этого года. В сельхозорганизациях июльская динамика была еще более существенной: плюс 8,9% к июлю 2023-го, до 1,06 млн т. По итогам семи месяцев рост в сельхозорганизациях составил 4,2%, до 7,9 млн т. В том числе производство КРС на убой увеличилось на 9,2%, до 660,2 тыс. т; свиней — на 7,1%, до 3,39 млн т; птицы — на 1,1%, до 3,8 млн т. При этом поголовье КРС на конец июля сократилось на 3,8%, до 7,7 млн животных, в том числе коров — на 3,2%, до 3,08 млн; поголовье свиней выросло на 2,6%, до 27,3 млн; птицы — на 4,7%, до 479,8 млн.



Надой молока во всех хозяйствах составил 20,1 млн т — на 0,9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. В июле было произведено 3,3 млн т — на 0,5% меньше, чем в июле 2023-го и на 2,3% ниже результата июня. В сельхозорганизациях надой молока в июле увеличился на 1,7%, до 1,75 млн т, за семь месяцев — на 3,3%, до 12,2 млн т. Хотя поголовье коров в сельхозорганизациях сокращается, повышается их продуктивность, следует из данных Росстата: средний надой молока на одну корову в январе-июле составил 5331 кг против 5074 кг за аналогичный период прошлого года.



Производство яиц во всех хозяйствах сократилось на 2%, до 26,9 млрд штук. В июле было выпущено 4,1 млрд яиц — на 1% меньше, чем в этот месяц годом ранее и на 0,6% больше, чем в июне. В том числе сельхозорганизации в июле произвели на 0,4% меньше яиц, чем в этот месяц годом ранее, — 3,18 млрд штук. За семь месяцев выпуск яиц в сельхозорганизациях снизился на 2,1% и составил 21,8 млрд штук. При этом средняя яйценоскость кур увеличилась со 181 яйца в январе-июле 2023-го до 184 яиц.



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