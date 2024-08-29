разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

За семь месяцев сельхозпроизводство выросло на 2%

Производство скота и птицы на убой увеличилось, яиц — снизилось

| Агроинвестор |

В июле прошлого года Росстат зафиксировал снижение сельхозпроизводства на 4,5%
В июле прошлого года Росстат зафиксировал снижение сельхозпроизводства на 4,5%

За первые семь месяцев этого года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах увеличилось на 2% и, по предварительной оценке , составило 3,38 трлн руб. в действующих ценах. В том числе в июле отрасль прибавила 5,2%. Для сравнения, в июле прошлого года зафиксировал снижение сельхозпроизводства на 4,5%, по итогам семи месяцев 2023-го оно сократилось на 0,3%.

На 1 августа, по расчетам статведомства, зерновые и зернобобовые (без кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены на площади 10,6 млн га — на 46,4% больше, чем к этому времени год назад. Урожай зерна в первоначально оприходованном весе составлял 38,7 млн т — на 29,2% больше, чем годом ранее, в том числе сбор пшеницы был на 29% выше результата на 1 августа 2023-го, — 32,1 млн т. Вместе с тем, средняя урожайность зерновых и зернобобовых была на 4,9 ц/га ниже, чем годом ранее, — 36,4 ц/га. В том числе по пшенице она сократилась на 4,5 ц/га, до 38,5 ц/га.

Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах за январь-июль увеличилось на 3,2%, до 9,1 млн т (здесь и далее — в живом весе). В том числе в июле было выпущено 1,4 млн т — на 7,2% больше, чем в июле 2023-го и на 7,7% выше показателя июня этого года. В сельхозорганизациях июльская динамика была еще более существенной: плюс 8,9% к июлю 2023-го, до 1,06 млн т. По итогам семи месяцев рост в сельхозорганизациях составил 4,2%, до 7,9 млн т. В том числе производство КРС на убой увеличилось на 9,2%, до 660,2 тыс. т; свиней — на 7,1%, до 3,39 млн т; птицы — на 1,1%, до 3,8 млн т. При этом поголовье КРС на конец июля сократилось на 3,8%, до 7,7 млн животных, в том числе коров — на 3,2%, до 3,08 млн; поголовье свиней выросло на 2,6%, до 27,3 млн; птицы — на 4,7%, до 479,8 млн.

Надой молока во всех хозяйствах составил 20,1 млн т — на 0,9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. В июле было произведено 3,3 млн т — на 0,5% меньше, чем в июле 2023-го и на 2,3% ниже результата июня. В сельхозорганизациях надой молока в июле увеличился на 1,7%, до 1,75 млн т, за семь месяцев — на 3,3%, до 12,2 млн т. Хотя поголовье коров в сельхозорганизациях сокращается, повышается их продуктивность, следует из данных : средний надой молока на одну корову в январе-июле составил 5331 кг против 5074 кг за аналогичный период прошлого года.

Производство яиц во всех хозяйствах сократилось на 2%, до 26,9 млрд штук. В июле было выпущено 4,1 млрд яиц — на 1% меньше, чем в этот месяц годом ранее и на 0,6% больше, чем в июне. В том числе сельхозорганизации в июле произвели на 0,4% меньше яиц, чем в этот месяц годом ранее, — 3,18 млрд штук. За семь месяцев выпуск яиц в сельхозорганизациях снизился на 2,1% и составил 21,8 млрд штук. При этом средняя яйценоскость кур увеличилась со 181 яйца в январе-июле 2023-го до 184 яиц.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства