Сельхозпроизводство за четыре месяца увеличилось на 1,3%

Рост стал возможен благодаря тепличному овощеводству, производству скота и птицы на убой, а также молока Pixabay

С января по апрель производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в апреле составил 1,4%, следует из доклада Росстата. «Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в апреле 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 481,7 млрд руб., в январе-апреле 2024 года — 1465,1 млрд руб.», — сообщает статистическое ведомство.



За четыре месяца этого года производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах увеличилось на 3% в годовом выражении и составило 5,2 млн т (в живом весе), в апреле — на 4,4%, до 1,3 млн т. Производство молока в январе-апреле в годовом выражении выросло на 1,9%, до 10,3 млн т, в апреле — на 1,2%, до 2,9 млн т. Производство яиц за четыре месяца снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,4% и составило 14,7 млрд штук, за апрель — уменьшилось на 3,2%, до 3,8 млрд штук.



При этом, по данным статистики, на конец апреля поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах составляло 17,4 млн голов (на 2,8% меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года), в том числе коров — 7,5 млн голов (на 2,6% меньше), свиней — 29,3 млн (на 2,1% больше), овец и коз — 21,1 млн голов (на 3,6% меньше).



По данным Росстата, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сельхозорганизации увеличили продажи основных видов продукции сельского хозяйства, кроме яиц. Так, за этот период реализовано по всем каналам 22,8 млн т зерна, 4,5 млн т скота и птицы (в живом весе), 6,7 млн т молока, 11,1 млрд яиц.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут напоминает, что за январь-апрель прошлого года рост сельхозпроизводства был более активным — 1,6%. По его словам, в 2024-м положительная динамика отмечается за счет тепличного овощеводства, производства скота и птицы в живом весе (на фоне сокращающегося поголовья это говорит о массовом забое скота), а также молока.



«Апрель и май не так беспокоят, как-то, что у нас будет с урожаем: сборы зерновых явно окажутся значительно меньше прогноза Минсельхоза в 132 млн т. Также произойдет достаточно глубокий спад в производстве плодов, потому что наиболее пострадавший от заморозков ЦФО давал порядка 20% от их сборов», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Однако, продолжает он, в этом году возможен рост производства масличных: площади под рапсом и соей уже существенно выше, чем в прошлом году. Впрочем, несмотря на это, Корбут солидарен с прогнозом Минсельхоза, который ранее оценивал снижение сельхозпроивзодства в этом году на 2,9%, в том числе в растениеводстве — на 6,5%. Падение, по мнению эксперта, может оказаться еще более серьезным.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обращает внимание на то, что сельское хозяйство — это сезонная отрасль, и имеет смысл следить за ее показателями начиная с конца мая или начала июня-июля, когда посевная окончена, а на рынок поступает новый урожай. «Январь-апрель — мертвый сезон для сельского хозяйства <...>. Судить о динамике отрасли по первым четырем месяцам я бы не стал», — говорит Остапкович.



По его мнению, майские заморозки принесут отрасли некоторые проблемы. Но критической просадки они не дадут, и российский АПК по итогам года выйдет примерно на уровень 2023-го (минус 0,3%) или будет чуть больше. «С учетом высокой стоимости кредитов, майской погоды, возможно, производство пойдет немного вниз. Но оно по итогам года будет около нуля или в маленьком плюсе», — считает эксперт. Он также обращает внимание на то, что на внутреннем рынке эта динамика не отразится: вероятно только снижение объемов экспорта продукции растениеводства, а плоды и ягоды можно импортировать.



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