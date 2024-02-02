В прошлом году сельхозпроизводство сократилось на 0,3%

В 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 11,3% Pixabay

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2023 году, по предварительным данным Росстата, в сопоставимых ценах снизилось на 0,3%, в фактических — на 2,6% по сравнению с 2022-м (здесь и далее — без учета новых регионов). В том числе выпуск продукции растениеводства в сопоставимых ценах сократился на 1,1%, животноводческой продукции — вырос на 0,9%. Для сравнения, в 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 11,3% (в сопоставимых ценах).



Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в прошлом году предварительно снизился с 8,56 трлн руб. до 8,34 трлн руб. В том числе продукции растениеводства было произведено на 4,5 трлн руб. (минус 9%), животноводства — на 3,83 трлн руб. (плюс 6%).



Доля сельхозорганизаций в структуре производства по сравнению с 2022 годом снизилась на 0,1% до 60%, доля КФХ сократилась с 15,8% до 14,9%. Вместе с тем, как следует из данных Росстата, увеличилась доля хозяйства населения: с 24,1% до 25,1%. При этом отрицательный вклад в общую динамику сельхозпроизводства внесли преимущественно ЛПХ, где оно уменьшилось на 3,2% в сопоставимых ценах, в том числе на 2,7% — в растениеводстве, на 3,7% — в животноводстве. В сельхозорганизациях производство сельхозпродукции увеличилось на 0,9% (минус 0,1% по продукции растениеводства, плюс 3,3% — животноводства), в КФХ — сократилось на 0,1% (выпуск продукции растениеводства снизился на 0,2%, в животноводстве динамика была нулевой).



Индекс сельхозпроизводства за 11 месяцев 2023 года, согласно Росстату, составил 98,4%, при этом в ноябре прошлого года было зафиксировано существенное снижение — до 76,1%, ранее писал «Агроинвестор». Несмотря на это, отраслевые аналитики прогнозировали, что по итогам года отрасль выйдет в плюс. Так, например, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорил, что «все должно выровняться», и год завершится позитивным балансом, хотя он и будет около нуля. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивал, что сельхозпроизводство по итогам года может вырасти на 1-2%. Такие же показатели называл независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут, поясняя, что рост будет обеспечен высоким урожаем зерновых и масличных.



По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в прошлом году составил 142,6 млн т — на 9,5% меньше, чем в рекордном 2022-м, однако на 10,2% больше среднего показателя за пять лет. Урожаи подсолнечника и сои достигли рекордных 16,7 млн т и 6,7 млн т соответственно, рапса — 4,2 млн т (4,5 млн т в 2022-м). Также на 8,7% вырос сбор картофеля, до 20,5 млн т во всех хозяйствах, на 1,3% до 13,8 млн т — овощей. Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 2,4% до 12,7 млн т в живом весе, яиц — на 1,8% до 38 млрд штук. Валовой надой молока в сельхозорганизациях вырос на 5,6% до 20 млн т.



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