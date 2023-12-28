Сельхозпроизводство в ноябре упало на 23,9%

Индекс сельхозпроизводства за 11 месяцев 2023 года составил 98,4% Pixabay

Индекс сельхозпроизводства за 11 месяцев 2023 года составил 98,4%, следует из доклада Росстата. При этом в ноябре зафиксировано существенное снижение — до 76,1% (в 2022-м — 109,3%). Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в ноябре 2023 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 686,8 млрд руб., в январе-ноябре — 8354,2 млрд руб., сообщает статистическое ведомство.



В целом в январе-ноябре 2023 года сельхозорганизации реализовали 69,8 млн т (плюс 19,7%) зерна, 12,1 млн т (плюс 3,1%) скота и птицы в живом весе, 17,9 млн т (плюс 6,2%) молока, 31,3 млрд (плюс 1,9%) яиц. Из материалов Росстата также следует, что во всех хозяйствах за отчетный период было намолочено 142,6 млн т зерна (минус 9,5% относительно прошлого года), 16,7 млн т подсолнечника (плюс 2%), накопано 46,5 млн т сахарной свеклы (минус 5%), 20,5 млн т картофеля (рост на 8,6%), собрано 13,8 млн т овощей (плюс 1,2%).



В сельскохозяйственных организациях на конец ноября по сравнению аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС сократилось на 1,6%, в том числе коров — на 1,8%, овец и коз — на 1,8%, птицы — на 0,5%, поголовье свиней выросло на 2,4%. Во всех сельскохозяйственных организациях в ноябре производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,6% (в ноябре 2022-го по сравнению с ноябрем 2021-го — увеличилось на 5,8%), молока — на 4,8% (плюс 7%), производство яиц снизилось на 0,2% (плюс 5%).



Сильную просадку за ноябрь показали рыболовство и рыбоводство. Так, производство морской живой рыбы составило 23,3 тыс. т, что на 9,4% меньше, чем в прошлом году. Индекс за январь-ноябрь — 108,7%. Производство свежей и мороженой морской рыбы в прошлом месяце сократилось на 27,5% до 43,9 тыс. т, хотя за 11 месяцев увеличилось на 7,1%. Производство пресноводной живой, а также свежей и мороженой рыбы в ноябре выросло на 3,1% и 4,9% соответственно, до 700 т и 7 тыс. т. Динамика за январь-ноябрь — плюс 4,1% и 7,3%.



Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Сельское хозяйство — отрасль волатильная, и не бывает такого, чтобы она показывала только рост. Сейчас я не вижу рисков, и все должно выровняться: государство сельское хозяйство поддерживает. Год завершится позитивным балансом, но он будет около нуля.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что все вопросы по динамике — к рыболовам. «Сильное снижение производства — именно в этой отрасли. Что касается растениеводства, то там должна быть сильная прибавка в производстве подсолнечника, кукурузы, сои. В животноводстве в целом все должно быть более-менее стабильно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Согласно прогнозу ИКАР, сельхозпроизводство по итогам года может вырасти на 1-2%.



По мнению независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, причина снижения сельхозпроизводства в окончании уборки урожая. Он также обращает внимание на то, что отрицательная динамика — явный и наблюдаемый не первый год сигнал: в сельском хозяйстве происходит стагнация из-за реализуемой аграрной политики. По его мнению, индекс производства за 2023 год составит 1-2%, рост будет обеспечен высоким урожаем зерновых и масличных.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович ранее прогнозировал, что рост сельхозпроизводства по итогам года может составить 1-2%. «Для меня это (снижение индекса) было крайней неожиданностью <...>. Пока сложно сказать, из-за чего это произошло», — сказал он «Агроинвестору». По мнению эксперта, такая динамика, во-первых, может быть связана с уменьшением валового сбора зерновых по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, могут быть сложности в птицеводстве. Однако, продолжает Остапкович, с точки зрения насыщения продуктами питания внутреннего рынка проблем нет, и сокращение производства может отразиться только на объеме экспорта.



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