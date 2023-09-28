ВЭБ: сельхозпроизводство в этом году снизится на 1,7%

Экспорт по-прежнему является одним из драйверов роста АПК, но не придает ему ускоренный рост, как было прежде AGCO

По прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ, в 2023 году производство сельскохозяйственной продукции снизится на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2022 годом, когда урожай зерновых был рекордным. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказала руководитель направления «Аграрная экономика» Института Лидия Илюшина. Весь АПК (включает сельское хозяйство и пищевую промышленность) покажет рост на 2,4%. При этом производство пищевой продукции вырастет на 5,5%. По оценкам Института, растениеводство в этом году может показать снижение на 3,7%, при этом положительный вклад в производство внесут сахарная свекла, овощи, фрукты и ягоды.



Экспорт по-прежнему является одним из драйверов роста АПК, но не придает ему ускоренный рост, как было прежде, отметила Илюшина. По ее словам, Россия является уверенным нетто-экспортером продовольствия, и в 2021-м поставки на внешние рынки впервые превысил импорт, но по сравнению с периодом до 2018-го в последующие годы влияние экспортных отгрузок на рост сельхозпроизводства снизилось. В 2023-м, по оценкам ВЭБ, экспорт продовольственных товаров составит $46 млрд, импорт — $34 млрд. В 2024 году основные позиции экспорта (зерно, масличные) составят около 38% от всего объема поставок. В среднесрочной перспективе рост экспортного потенциала будет обеспечиваться увеличением численности населения и повышением уровня жизни в приоритетных для отгрузках странах.



Прогноз развития АПК учитывает ряд макроэкономических факторов: рост доходов населения — он поддержит внутренний спрос, а также привлекательный для экспортеров курс валют. Согласно прогнозу Института, по итогам 2023 года курс доллара составит 84,4 руб., в 2024-м — 89,4 руб. Но перспективы роста АПК в ближайшее время будут связаны с соотношением экспорта и внутреннего спроса.

По оценкам Института ВЭБ, перспективы роста производства зерновых будут зависеть от роста населения и поголовья в странах-импортерах и др. факторов. По масличным — от расширения посевов, использование новых технологий, совершенствования портовой инфраструктуры на Каспийском и Дальневосточном направлениях, а также увеличения спроса со стороны импортеров и др. Илюшина также обратила внимание на то, что Китай — один из основных покупателей масличных в мире — в 2021 году закупил их на $56 млрд, причем из России — только на $300 млн.



Рост производства плодоовощной продукции зависит от внутреннего спроса, который формируется за счет замещения импорта, а также повышения тренда на ЗОЖ. Пока в России в среднем на душу населения приходится порядка 104 кг овощей в год при рекомендованной норме 140 кг, фруктов и ягод — около 63 кг, тогда как норма — 100 кг.



В среднесрочной перспективе внутренний спрос на растениеводческую продукцию будет расти ограниченными темпами, но Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, подчеркнула Илюшина. Правда для этого требуется создание новой логистической инфраструктуры, и расширение присутствия на мало используемых направлениях. Стимулом для роста производства продукции также может быть увеличение технического использования продукции сельского хозяйства: применение ресурсосберегающих технологий может помочь с обеспечением стабильных и высоких доходов аграриев.



По итогам восьми месяцев 2023 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 97,6%, говорится в материалах Росстата. В январе—августе 2022 года этот показатель достигал 109,2%. В августе, как и в июле текущего года сельхозпроизводство показало отрицательную динамику, индекс снизился до 93,2% против 115,4% в августе 2022 года.



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