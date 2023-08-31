Темпы роста сельхозпроизводства продолжают замедляться

Замедление темпов роста может быть связано с ходом уборочной кампании Pixabay

По итогам семи месяцев 2023 года индекс сельхозпроизводства составил 101,4% (за аналогичный период прошлого года — 107,4%). В июле 2023-го сельхозпроизводство впервые за 2022-2023 годы показало отрицательную динамику — индекс составил 96,8%, в июне он был на уровне 102,6%. В целом в январе-июле 2023-го сельхозорганизации увеличили продажу основных видов продукции. За семь месяцев реализовано 35,6 млн т зерна (+54,8%), 7,6 млн т скота и птицы в живом весе (+3,4%), 11,5 млн т молока (+6,8%), 19,9 млрд яиц (+3,8%).



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что снижение сельхозпроизводства фиксировалось в 2021 году, так что это явление не уникальное, но неприятное, так как месячное снижение может отразиться на годовых результатах. «Глубина падения, если смотреть по прошлому году, связана с тем, что темпы уборки в 2023-м ниже. Соответственно, это тоже дало свой результат. Этот темп сможет увеличиться, но итоговый результат будет, скорее всего, от минус 1% до плюс 1% <...>. Индекс валовой продукции в сопоставимых ценах по итогам года может снизиться, несмотря на высокие урожаи зерновых, масличных и заявления о росте в животноводстве», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Это говорит о том, что существующая аграрная политика недостаточно эффективна, считает он.



В 2022-м президент Владимир Путин поставил задачу вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы. «Считаю, что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста выше 3% в год», — говорил глава государства.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что ничего критичного в снижении темпов роста нет: прошлый год — это очень высокая база для сравнения из-за высоких урожаев и хороших погодных условий. По его словам, снижение сельхозпроизводства в июле тоже не критично. Оно может быть связано со сложностями при проведении уборочной кампании, в том числе из-за нехватки топлива, о котором сообщали регионы. «Но я бы не обращал на это особого внимания как на резко негативный информационный повод. Сейчас все идет нормально», — добавляет он.



По его мнению, рост сельхозпроизводства в этом году может составить 2-3%. Однако Остапкович обращает внимание на то, что вопрос не в объемах, а в качестве, в удовлетворении платежеспособного спроса — эти показатели являются главными при анализе сельхозпроизводства. «Конечно, у нас не будет такого урожая, как в прошлом году, потому что земля, как правило, два-три раза подряд не дает рекордного урожая», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. Тем не менее, по его оценке, сборы точно будут на достаточно хорошем уровне с точки зрения самообеспеченности,.



По прогнозу Института ВЭБ, производство сельхозпродукции в этом году снизится на 1,7%. Оно объясняется, прежде всего, сокращением урожая зерновых культур после высочайшего уровня 2022 года. В прошлом году, когда был собран рекордный урожай (157,7 млн т зерна), сельхозпроизводство выросло на 10,2%. В этом году Институт ВЭБ прогнозирует сбор зерна в 137 млн т, масличных — в 28 млн т (29 млн т в 2022-м). Экспорт продукции АПК в 2023 году достигнет $46 млрд ($41,6 млрд в 2022 году).



«При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесет сбор сахарной свеклы, овощей, фруктов и ягод, наращивание продукции животноводства», — говорится в прогнозе. Согласно ему, сбор овощей в этом году сохранится на уровне 16 млн т, фруктов и ягод — 5 млн т, производство скота и птицы — увеличится с 16 млн т до 17 млн т годом ранее, молока — с 33 млн т до 34 млн т.



Производство пищевой продукции в этом году вырастет на 5,5% против 1,6% год назад, оцениваю аналитики Института ВЭБ. В целом в АПК (сельское хозяйство и пищепром) рост производства составит 2,4% против 5,4% в 2022 году. Институт ВЭБ также прогнозирует, что в 2024 году сельхозпроизводство может вырасти на 2,4% (АПК в целом — на 2,1%), в 2025-м — на 3,1% (на 2,7%). Сбор зерна может составить соответственно 132 млн т и 135 млн т.

