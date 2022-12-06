ООН: мировое сельхозпроизводство должно вырасти на 60% для обеспечения спроса в 2050 году

Росту сельхозпроизводства будут способствовать новые технологии в растениеводстве и животноводстве Pixabay

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО ООН), сельхозпроизводство в мире должно увеличиться на 60%, чтобы удовлетворить спрос на продовольствие в 2050 году. Об этом говорится в сообщении организации, которая отмечается, что сейчас во всем мире наблюдается деградация около трети почв. Потеря плодородия почвы означает, что земля становится менее продуктивной, поэтому сейчас многие зерновые, овощи и фрукты не так богаты витаминами и питательными веществами, как 70 лет назад.



«Сегодня снижение доступности и резкий рост цен на удобрения приводят к увеличению цен на продовольствие и отсутствию продовольственной безопасности», — заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, слова которого приводятся в сообщении. Он считает, что страны должны работать вместе, чтобы производить «безопасные, питательные и богатые микроэлементами продукты на основе принципов устойчивости».



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, расчеты ООН — это оценочная цифра, достижение которой позволит победить голод в мире. Однако эксперт считает, что реализовать прогноз по увеличению сельхозпроизводства на 60% к 2050 году невозможно. По его словам, России не нужно значительно увеличивать сельскохозяйственное производство, так как для этого нужно большое количество финансов и людей. «Свои потребности наша страна удовлетворят, мы находимся среди лидеров по экспорту продукции АПК, и наращивать вывоз нужно в пределах разумного», — сказал он.



По его мнению, росту сельхозпроизводства будут способствовать новые технологии и управленческие схемы в растениеводстве и животноводстве. Остапкович отметил, что в России в отрасли АПК работает более 6% от общей численности занятого населения — это очень много, так как в экономически развитых странах в АПК работает 2,5-3% жителей. «Например, в Нидерландах экспорт цветов, продукции АПК и семенного материала в два раза выше, чем у России, а людей там работает кратно меньше. Это объясняется использованием самых новых технологий, генетики, семенных материалов», — рассказал Остапкович.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Россия находится «в авангарде» сельхозпроизводства среди других стран. «В мире очень мало стран, где достаточно земельных ресурсов. Россия, по моему мнению, сможет добавить еще продуктивности», — уверен эксперт.



По оценке Рылько, по итогам 2022 года валовое производство сельхозпродукции в России вырастет на 5,5-6% относительно 2021-го. Основными драйверами позитивной динамики станут зерновые и масличные, урожаи которых станут рекордными. Также ИКАР ожидает прироста в производстве свинины. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года агросектор может вырасти на 3,5% после снижения на 0,4% в 2021-м, об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал 21 ноября, докладывая о ситуации в отрасли.



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