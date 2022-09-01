Минсельхоз ожидает роста производства по всем основным направлениям АПК «Сибагро»

Объем сельхозпроизводства в России по итогам января-июля 2022 года увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,9 трлн руб., говорится в материалах Росстата. В июле показатель достиг 685,3 млрд руб. Тем не менее, темпы роста сельхозпроизводства в России замедлились, так как по итогам первого полугодия показатель составлял 2,2%.



Росстат со ссылкой на данные Минсельхоза сообщил, что к 19 августа зерновые и зернобобовые культуры во всех хозяйствах были обмолочены на площади 24,1 млн га, что составляет 50,7% их посевов. Это на 14,6% меньше, чем к этому времени год назад. Зерна намолочено 94,9 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 15,9% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, в том числе пшеницы — 73,3 млн т (плюс 20,8%).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что снижение темпов роста сельхозпроизводства сейчас незначительное, и обращать на это внимание не стоит. «Мы ожидаем рекорда по зерновым и масличным, и весьма неплохого урожая по другим агрокультурам», — прокомментировал эксперт. На этом фоне Рылько прогнозирует, что по итогам года сельхозпроизводство увеличится примерно на 4%.



В целом в растениеводстве ситуация сейчас «довольно тревожная», продолжает эксперт. Он объяснил это падение маржи этого бизнеса, вызванного, в частности, экспортной пошлиной и «радикальным падением цен на мировых рынках». В животноводстве ситуация более благоприятная, так как корма в последнее время резко подешевели, и цены на них будут падать и дальше, отметил Рылько. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко тоже считает, что рост индекса сельскохозяйственного производства в 2022 году составит 4%. «Это довольно высокий показатель для сектора, такой рост произойдет благодаря рекордным валовым сборам масличных и зерновых в текущем году», — подчеркнула эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в июле говорил «Агроинвестору», что сельхозпроизводство в этом году действительно показывает хорошую динамику, в том числе благодаря эффекту низкой базы — в 2021-м урожай был достаточно невысоким. По его мнению, с учетом ожидаемых рекордных урожаев зерновых и масличных, и, несмотря на сложности, по некоторым другим агрокультурам и животноводству (относительно низкий экспорт ввиду сильного рубля и ограниченный спрос внутри страны), по итогам 2022 года сельхозпроизводство в России может вырасти на 2,2-2,5% — это очень хороший результат, отмечал он.



Между тем, Минсельхоз ожидает в 2022 году роста производства по всем основным направлениям АПК в России. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам Лут, российский АПК был в значительной степени готов к условиям, сложившимся в текущем году. Сейчас Россия производит базовых агрокультур и продуктов питания больше, чем потребляет, что создает предпосылки для усиления влияния страны на внешних рынках, отметила замминистра.



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