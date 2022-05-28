Сельхозпроизводители рассказали об основных рисках этого года

Компании уже столкнулись со снижением маржинальности Flickr.com

Представители агробизнеса в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 рассказали о своих основных опасениях и новых вызовах, с которыми им пришлось столкнуться в этом году. Так, исполнительный директор «Русской аграрной группы» (растениеводство, свиноводство, молочное животноводство) Виктория Рыжкова считает главным риском доступность товарно-материальных ресурсов. Первый заместитель гендиректора птицефабрики «Волжанин» (крупнейший в стране производитель яйца) Ольга Мохова говорит об проблеме импортозамещения — отечественных аналогов большой части оборудования нет. Также среди рисков она отмечает рост себестоимости. Владелец компании «Карпатия» (растениеводство, фермерская мясная продукция) Иван Полоусов опасается, что на фоне новых макроэкономических реалий его компании не удастся завершить вертикальную интеграцию.



Этот год, по словам участников конференции, бросает участникам рынка АПК новые вызовы. Так, одна из основных проблем, с которыми столкнулись производители мяса и комбикормов, — рост цен на зерно. «Если цены на внутреннем рынке будут на уровне или близки к тем, которые сегодня назывались [$370-390/т], то сельское хозяйство в России погибнет, — считает Мохова. — Покупательская способность не даст продавать конечную продукцию дороже». Производители продукции животноводства, надеются на госрегулирование, которое «отвяжет» внутренние цены от внешних.



В «Русской аграрной группе», с одной стороны, понимают, сколько денег пошлина «вынимает» из кармана аграриев. «Пошлина сильно снижает маржинальность растениеводства и сильно тормозит наши возможности в инвестициях», — говорит Рыжкова. С другой стороны, компания занимается и животноводством, поэтому необходимость ограничений на экспорт зерна очевидна, так как без них цены на него будут слишком высокими - «себестоимость этого бы не выдержала».



Также участники конференции обращают внимание на проблемы с аминокислотами, которые начались еще полтора года назад. В этом году к их нехватке добавились сложности с логистикой и курсовая разница в марте-апреле. «Сейчас ситуация обратная, но компоненты не сильно подешевели. — отметила Рыжкова. — Перед нами стоят серьезные вызовы: сильное удорожание компонентов из-за курсов валют, логистики и дефицита, хотя ситуация с лизином несколько стабилизировались. Но нас ожидает глобальная мировая засуха, поэтому, скорее всего, к концу года вновь будут проблемы с аминокислотами». Полоусов также уточнил, что с февраля премиксы подорожали вдвое.



В итоге себестоимость сильно растет, но возможность сопоставимо поднять цены есть не всегда. «Цена реализации напрямую связана с покупательской способностью, поэтому нельзя допускать дальнейшего роста себестоимости», — уверена Мохова. Сейчас конечные цены на яйцо очень низкие, и «Волжанин» вместе с коллегами и профильными отраслевыми союзами обращались к федеральным сетям, чтобы те рассмотрели возможность снизить торговую наценку на яйца. По ее словам, договориться удалось, но только тем, у кого есть долгосрочные контракты. Компании, которые реализуют свою продукцию через торги, рискуют, так как конечная цена на продукцию волатильна — от 30 руб. до 100 руб. в зависимости от категории яйца.



Маржинальность производства — также в зоне риска в этом году. Так, по словам Моховой, производство яйца считается самым низкомаржинальным в животноводстве из-за длительного периода «от курицы до яйца». «И в Пасху в этом году мы не ощутили всплеска продаж яиц и вышли за пределы праздника с остатками на складах», — добавила она. При этом Мохова не рассчитывает на то, что цены на яйца, как самый доступный животный белок, могут вырасти — все опять же упирается в покупательскую способность.



Рыжкова отмечает, что маржинальность всех направлений падает, особенно в последние два месяца. Поэтому основная задача сейчас — искать резервы эффективности в направлениях, в которых компания уже работает. Например, в переработку молока «Русская Аграрная Группа» заходить не планирует, но переработка мяса — интересное направление, однако компании нужно определиться с конечным продуктом. Правда, отмечает Рыжкова, это сложно, так как рынок и предпочтения покупателей меняются очень быстро.



«Рынок сам себя регулирует, и сейчас предложение достаточно серьезно выросло, из-за чего цены упали, — продолжает она. — Если цены на живых свиней сохранятся на уровне прошлого года, то мы останемся с потерями, так как себестоимость выросла, но выживем». Если же цены снизятся, то многие предприятия будут испытывать колоссальные трудности. В то же время Рыжкова отмечает, что цены на молоко увеличились, хотя себестоимость тоже изменилась, но она надеется, что цены на него останутся на текущем уровне.



Сейчас все пытаются найти резервы по удешевлению рациона кормления, продолжает она. Но на качестве продукции, выпускаемой «Русской аграрной группой», такие изменения не отразятся, но скажутся на производственных показателях. «Мы не имеем права экономить на кормах, — подчеркивает Мохова. — Неправильно накормив цыпленка, мы не получим высокопродуктивную несушку. То же самое касается аминокислот, витаминов и др.». «Карпатия» также ищет альтернативы в кормлении, но на небольшом фермерском хозяйстве это может отразиться меньше, чем на крупном производстве, так как фермерская продукция и так относительно дорогая по сравнению с рыночными ценами на промышленную.



Развитие бизнеса и повышение его эффективности может помочь пережить столь непростое время, но в нынешних условиях делать это крайне непросто. «Основная задача сейчас — реализовать планы на стадии проектирования и сидеть с готовыми проектами в ожидании доступных денег», — говорит Рыжкова. «Волжанин» уже долгие годы инвестирует в свое развитие, и сейчас компания находится на заключительном этапе реализации очередного инвестпроекта, поэтому корректировать его нет необходимости: типовое оборудование для птичников закуплено, технология известна. «Сейчас мы получили подтверждения от всех наших партнеров, все заверили нас в долгосрочном сотрудничестве. Но иногда бывает, что от тебя и партнера зависит не все. Поэтому прорабатывается план “Б” и рассматриваем азиатский рынок», — говорит Мохова.



«Карпатия» также увеличила инвестиции в оборудование, поскольку предприятию нужно масштабировать бизнес, чтобы окупить инвестиции. Кроме того, по словам Полоусова, начали появляться сторонние инвесторы, благодаря которым, скорее всего, вскоре начнется строительство нового птичника со свободным выгулом. Также сейчас свиноводческое направление переезжает на новую площадку. «Как это не парадоксально, мы стараемся развиваться, несмотря на сложную ситуацию», — сказал он, отметив, что не видит снижения спроса на свою продукцию. Наоборот, что касается продаж мяса, то хозяйству не всегда хватает ресурсов, чтобы удовлетворить спрос.



По словам Рыжковой, для «Русской аграрной группы» важно, чтобы появились лимиты господдержки для строительства мясоперерабатывающих предприятий. «Сейчас мы видим, что очень быстро работает Минсельхоз, и все друг друга слышат. Диалог налажен, есть возможность говорить о проблемах, и они точечно решаются. Надеюсь, что снижения господдержки не будет. Все ждут помощи, и мы готовы инвестировать, развиваться, осваивать новые направления», — сказала она.



В то же время Полоусов отмечает большое количество федеральных и региональных мер поддержки фермеров, но сетует, что получить их сложно с точки зрения подготовки документов. «Хочу еще отметить: у нас рекордные сборы зерна, а фактически село умирает. Наверное, надо государству смотреть и в эту сторону. Может, в России нужны не 10-20 крупных производителей, а тысячи, чтобы мы не зависели от небольшого количества крупных игроков?», — рассуждает он. Но консолидация сейчас — это способ выжить в текущих условиях, считает Рыжкова.



Среди позитивных моментов, которые отметили участники конференции, — в целом удачное проведение посевной, несмотря на холодный май. «Мы точно уже не уложились в агрономические сроки посевной для зерновых, но рисков пока мы не видим, <...> в этом сезоне достаточно влаги. В целом, пока мы позитивно оцениваем и озимые, и всходы по яровым культурам», — сказала Рыжкова. Правда, она отмечает серьезные сложности с покупкой запчастей и переживает за доступность семян в следующие годы. «У нас, наверное, проблемы аналогичные, но также есть сложности с кадрами — не можем найти механизаторов, инженеров», — поделился Полоусов. Посевная на землях «Карпатии» завершена на 80%, но были проблемы с озимыми в плане подкормки: долгое время техника не могла выйти в поле из-за погодных условий, однако вопрос был решен.

