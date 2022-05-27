Ограничение экспорта минеральных удобрений может быть продлено

За последние 10 лет российские аграрии удвоили закупки минеральных удобрений "Фосагро"

В случае необходимости Минсельхоз будет инициировать дальнейшее продление ограничительных мер на экспорт минеральных удобрений. Об этом в ходе Всероссийского зернового форума сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «В конце прошлого года наблюдалась очень серьезная волатильность на рынке минеральных удобрений, цены по отдельным категория кратно выросли, — напомнил он. — В этой связи мы были вынуждены разработать комплекс мер для стабилизации цен и обеспечения аграриев, был утвержден план приобретения минеральных удобрений до 31 мая, сейчас готовится новый план, где будут обозначены объемы и география поставок, причем с упоминанием конкретных заводов производителей удобрений».



Также были введены количественные ограничения на вывоз азотных и азотсодержащих удобрений до 31 мая, а также введен запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая. В середине мая стало известно, что правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений минимум до декабря 2022 года.



При этом Патрушев отметил, что в этом году компании планируют увеличить производство удобрений. «Это позволит и внутренний рынок обеспечить, и порадовать наших товарищей за рубежом возможностью приобрести наши удобрения», — сказал он, добавив, что приоритет будет отдаваться внутреннему рынку.



«С 2013 года в результате инвестиций в отрасль производство минеральных удобрений в России увеличилось почти в 1,5 раза. Потенциал отрасли — удвоение производства к 2026 году по сравнению с базовым 2013-м, — уточнили «Агроинвестору» в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). — При этом внутренний рынок всегда был приоритетным для российских производителей. За последние 10 лет российские аграрии удвоили закупки минеральных удобрений».



Сегодня сельхозпроизводители на 100% обеспечиваются отечественными минеральными удобрениями, цены на которые надежно защищены от волатильности внешних рынков, подчеркивает РАПУ. «Еще почти год назад, предваряя волну роста цен во всем мире, производители минеральных удобрений зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев, — напоминает ассоциация. — Сейчас только май, а отрасль минеральных удобрений уже поставила аграриям почти 70% удобрений от прогнозной потребности на весь 2022 год». В комплексе с поддержкой АПК со стороны Минсельхоза это способствует высокому уровню защищенности аграриев и стабильному ходу полевых работ, что вносит ключевой вклад в продовольственную безопасность нашей страны, добавляет РАПУ.



Несмотря на снижение поставок из России, в мае аммиак и азотные удобрения на глобальном рынке дешевели, обращает внимание Центр экономического прогнозирования Газпромбанка. На мировом рынке аммиака с конца апреля по вторую половину мая наблюдалось снижение котировок, несмотря на сохранение высоких цен на газ и отсутствие отгрузок в портах Балтийского моря. В среднем котировки аммиака снизились на 1-2% на Ближнем Востоке и в Индии, на 10% — в США, говорится в Telegram-канале центра. Похожая ситуация наблюдалась на рынке азотных удобрений. Карбамид и аммиачная селитра в портах Балтийского и Черного морей подешевели на 17-23%. Тем не менее, несмотря на значительное снижение, мировые цены на удобрения остаются на крайне высоком уровне, отмечают аналитики центра.



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