Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна

За десять лет отмечается достаточно серьезный рост производства зерновых в стране Е. Разумный

Урожай зерна в России в 2022 году может существенно превысить показатель 2021-го и достичь тех объемов, о которых ранее говорил президент. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе Всероссийского зернового форума. Ранее Владимир Путин говорил, что, по предварительным прогнозам, валовой сбор зерна может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Прогноз Минсельхоза тогда был более консервативным — 123 млн т.



Сейчас, по словам Патрушева, свыше 96% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Также планомерно и практически из года в год растут площади под яровыми. В рамках нынешней весенней посевной кампании уже засеяно порядка 40 млн га, аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения сева. «За последние годы эта подготовка к посевной одна из самых лучших, теперь главное — чтобы погода не подвела», — добавил министр.



Сельхозпроизводители хорошо подготовились к посевной, подтвердила в ходе форума первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Она напомнила, что посевная площадь в этом году должна составить более 81 млн га, включая 53 млн га яровых. «Единственное, что всегда нас заботит, это погода. Что бы ни происходило в мире, ключевой фактор — погода, которая в этом году тоже живет по своим правилам и планам и заставляет понервничать», — отметила Лут. Так, по ее словам, в Приволжье были дожди, которые мешали проведению сева, в ряде регионов были заморозки, Сибирь столкнулась с аномальной жарой. Определенные перекосы есть по всей территории страны, возможно, за исключением Юга, где все хорошо, оценила Лут. Тем не менее, пока Минсельхоз считает оправданным прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, добавила она.



В целом, по словам Патрушева, за десять лет отмечается достаточно серьезный рост производства зерновых в стране. Так, сборы пшеницы выросли практически вдвое, кукурузы — в 1,5 раза, также значительно увеличились урожаи ячменя и зернобобовых. При этом за последние пять лет урожай зерновых не падал ниже отметки в 120 млн т, а в прошлом году, несмотря на непростые погодные условия, их сбор был на уровне 121 млн т.



«В прошлом году самообеспеченность по зерновым составила 150% <...>. Производство зерна планомерно увеличивается благодаря очень качественному труду наших аграриев и немножко благодаря тому, что государство оказывает достаточно системную поддержку отрасли», — сказал министр.



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