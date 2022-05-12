Владимир Путин: Россия может собрать рекордный урожай пшеницы в 2022 году

В 2021 году в России было собрано 121,4 млн тонн зерна М. Стулов

В этом году в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. «Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России, — подчеркнул глава государства. — Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков».



Рекордный урожай зерна был собран в 2017 году — 135,5 млн т, уточнил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, сейчас речь идет о рекордном урожае пшеницы. При этом опрошенные «Агроинвестором» эксперты в целом согласны с оценками, которые озвучил глава государства. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прогнозирует, что сбор зерна в 2022 году составит 131 млн т, из них пшеницы — 85 млн т. Петриченко говорит, что, согласно его апрельской оценке, урожай зерна составит около 130 млн т, из них 84 млн т пшеницы. «Сейчас озимые развиваются хорошо, поэтому, скорее всего, я буду повышать свою оценку производства», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что показатель валового сбора достигнет от 123 млн т до 130 млн т. Самый консервативный прогноз — 123 млн т — дает Минсельхоз. Зернин напомнил, что в последние три года Россия стабильно производит более 120 млн т зерна, из которых потребляется порядка 80 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» в апрельском отчете повысил прогноз урожая зерна в 2022 году со 129 млн т до 132 млн т.​ В том числе прогноз валового сбора пшеницы увеличен с 82,5 млн т до 84,7 млн т на фоне отличного и хорошего состояния озимых посевов и высокого уровня влагообеспеченности в южных и центральных регионах. Аналитический центр «СовЭкон» тогда же повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 0,9 млн т до 87,4 млн т.



Специалист французской компании Agritel по стратегии сельскохозяйственных рынков Артюр Портье считает, что среди ведущих сельскохозяйственных экспортеров Россия является единственной в мире страной, ожидающей в этом году высокий урожай зерна, пишет ТАСС. «Это единственная страна, у которой в этом году будут излишки зерна, чтобы оперировать на международной сцене», добавил он. В 2021 году в России было собрано 121,4 млн т зерна, в том числе 76 млн т пшеницы.

