Урожай зерна в этом году может приблизиться к рекордному

Пересмотр прогнозов — результат отличного и хорошего состояния озимых посевов М. Стулов

Аналитический центр «Русагротранс» в апрельском отчете повысил прогноз урожая зерна в 2022 году со 129 млн т до 132 млн т. Такой результат может стать третьим после рекорда 2017 года, когда было намолочено 135,5 млн т, и 2020 года, когда собрали 133,5 млн т. В том числе прогноз валового сбора пшеницы увеличен с 82,5 млн т до 84,7 млн т на фоне отличного и хорошего состояния озимых посевов и высокого уровня влагообеспеченности в южных и центральных регионах, отмечают аналитики.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства сказал, что из 19 млн га озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 97% посевов — это лучше, чем в прошлом году. Аналитики «Русагротранса» оценивают, что зимой погибло около 3,5% посевов, тогда как в прошлом году — почти 13% из-за засушливой осени 2020 года и весенних заморозков.



Урожай пшеницы может оказаться близким к рекордному уровню 2017-го (86 млн т) и 2020 года (85,9 млн т), рассчитывает «Русагротранс». В том числе валовой сбор на Юге (ЮФО и СКФО в случае отсутствия засушливых условий в мае-июне может превысить предыдущие рекорды (более 34 млн т). В Центре урожай пшеницы ожидается выше среднегодовых значений за пять лет, на Волге — на уровне среднего. Производство ячменя в 2022 году может составить 19,5 млн т (плюс 1,5 млн т к 2021 году), кукурузы — 15,1 млн т (примерно на уровне 2021-го), оценивают аналитики.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) увеличил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т до 83,3 млн т, сообщил «Интерфакс». «Прогноз повышен на основе данных о состоянии посевов озимых. В европейской части страны оно хорошее и очень хорошее», — пояснил агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Он добавил, что прогноз может быть и выше, но стоит помнить обстоятельства последних двух лет, когда по полям проходили суховеи и «снимали часть урожая».



Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 0,9 млн т до 87,4 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение центра. Урожай пшеницы в России был пересмотрен до рекордно высокого уровня в 87,4 млн т с 86,5 млн т, в частности благодаря «отличным условиями посева».



Аналитики «СовЭкона» отмечают, что в последние месяцы погода благоприятно сказалась на озимой пшенице, поэтому показатели гибели были ниже среднего. Это фактор полностью компенсирует сокращение посевных площадей на 5% прошлой осенью. Центр ожидает, что предуборочная площадь озимой пшеницы достигнет 17 млн га, что станет новым рекордным показателем.



Минсельхоз в марте оценивал, что в этом году валовой сбор зерна может составить 123 млн т. 21 апреля на заседании правительства Патрушев сказал, что при благоприятной погоде ведомство рассчитывает на достойный результат по урожаю, не уточняя цифр.

