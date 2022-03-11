Минсельхоз озвучил прогнозы урожая в 2022 году

Валовой сбор зерна в этом году может составить 123 млн тонн KUHN

Урожай зерна в этом году может составить 123 млн т. Такой прогноз озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Площадь пашни увеличится на 1 млн га, а состояние озимых выше среднемноголетнего уровня, пояснил глава агроведомства.



Валовой сбор масличных, по словам Патрушева, может составить 22,6 млн т, сахарной свеклы — 41,5 млн т, картофеля в организованном секторе — 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т. Производства скота и птицы в 2022 году прогнозируется на уровне 16 млн т, молока — 32,5 млн т. «Это чуть выше показателей прошлого года», — уточнил Патрушев (цитата по стенограмме заседания).



Увеличение урожая прогнозируется, исходя из нескольких факторов. «Озимыми засеяно 19 млн га, более 96% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем годом ранее, и выше среднемноголетнего уровня, — сказал министр. — Сейчас мы входим в важнейший этап весенних полевых работ. Несмотря на внешние ограничения, своевременная готовность была обеспечена заблаговременно. Работы стартовали раньше, чем в 2021 году».



Глава Минсельхоза уточнил, что яровой сев проведен на площади более 200 тыс. га, произведена подкормка около 3 млн га озимых. Общая посевная площадь в 2022 году, по планам, должна составить 81,3 млн га. Предполагается, что будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых, масличных агрокультур, сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта.



Также министр в очередной раз обратил внимание, что Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. «Кроме того, отмечу, что мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства», — добавил он. Глава государства также сказал, что хороший экспортный потенциал отрасли сохраняется. «Мы с вами знаем наших партнеров — они проявляют заинтересованность в поддержании контактов, и трудно им будет, реально трудно будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания, без прямого нашего участия», — подчеркнул Путин.



Между тем, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерновых (пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы) в страны ЕАЭС, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Кроме того, подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца. Обе меры будут действовать до 31 августа.



Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях, пояснило Минэкономразвития. «По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. В то же время временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме», — цитирует ТАСС сообщение Минэкономразвития. Экспорт сахара в страны ЕАЭС будет возможен на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

