Минсельхоз США понизил прогноз экспорта российской пшеницы

После адаптации участников рынка к новым правилам экспорт может резко активизироваться В. Бычков

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем мартовском отчете прогнозирует снижение экспорта российской пшеницы. По оценке аналитиков, он может составить 32 млн т, тогда как в февральском обзоре потенциал отгрузок оценивался в 35 млн т (39,1 млн т — в сезоне-2020/21). Снижение может произойти из-за экономических санкций в отношении России и проблем с логистикой в Черном море. Переходящие запасы составят 13 млн т против 10,6 млн т в прошлом прогнозе.



В мартовском отчете также говорится, что конфликт между Россией и Украиной нарушил потоки зерна в регионах Черного моря и вызвал большую неопределенность в мировой торговле. Так, Украина приостановила портовые операции для коммерческой деятельности с 24 февраля, а экспорт российского зерна через Черное море страдает из-за крайне высоких страховых взносов на суда. Кроме того, примененные в отношении России санкции затрудняют заключение сделок. В ответ цены на зерно резко выросли. «В прогнозе представлена первоначальная оценка краткосрочного влияния этих факторов», — уточняют американские аналитики.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает прогноз FAS USDA «достаточно хорошим». «Он близок к нашим расчетам, и если такой объем пшеницы будет поставлен на внешние рынки, то это будет позитивным моментом. Хотя сейчас гадать очень сложно: отгрузки идут, но ограничено», — добавляет он. По словам Корбута, пока экспортеры и импортеры адаптируются к работе в новых условиях, и как только этот процесс завершится, поставки могут резко активизироваться, потому что спрос есть, а мировые цены крайне высокие. «На мой взгляд, они даже необоснованно высокие», — считает он.



Спрос на пшеницу будет сохраняться, даже несмотря на рекордные цены: людям нужно есть, продолжает Корбут. «Странам необходимо создать резервы, потому что дальше экономическая ситуация в мире явно не будет улучшаться. Твердым шагом весь мир идет к экономическому кризису», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, российская пшеница будет продаваться с определенным дисконтом за счет санкционных мер, что делает ее для некоторых стран более привлекательной. Кроме того, запасы пшеницы основных экспортеров не велики. Также многое будет зависеть от погодных условий и прогнозов урожая в Северном полушарии.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что в этом сезоне Россия может экспортировать около 27 млн т пшеницы или больше. «Но если мы увидим, что пшеница попадет в перечень продукции, которая запрещена к вывозу, то все прогнозы будут пересматриваться. Также сложно говорить о ценах: когда идет очень сильный шторм, непонятно — мы на волне или под ней», — добавляет он. По словам Петриченко, экспорт пшеницы сейчас идет через Черное море и Азов.



Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно — до конца 2022 года — запрещается вывозить из страны. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, говорится в сообщении на сайте кабмина. Кроме того, до конца года запрещен вывоз некоторых видов лесоматериалов в недружественные государства. О дополнительных ограничениях на вывоз зерна или другой сельхозпродукции не сообщается.

Аналитический центр «СовЭкон» ранее также понизил свой прогноз экспорта пшеницы из России на 0,8 млн т до 33,5 млн т. Новая оценка основана на предположении, что активные военные операции в Черноморском регионе негативно скажутся на темпах экспорта в марте и апреле, а в мае-июне ожидается рост отгрузок. «Мы оцениваем экспорт пшеницы в марте и апреле около 1 млн т в месяц, большая часть которого будет экспортироваться по суше», — говорится в сообщении «СовЭкона» (цитата по ТАСС). Оценка вывоза на май и июнь составляет чуть более 2 млн т. По расчетам компании, с июля 2021 года по февраль Россия экспортировала 27,7 млн т пшеницы.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе XV Зимней зерновой конференции отметил, что ситуация на мировом зерновом рынке стремительно меняется, и у экспертов есть два сценария динамики вывоза российской пшеницы до конца сезона. «Согласно первому, экспорт составит 6,8 млн т, если поставки получится быстро возобновить. По второму сценарию, если наши экспортные каналы будут перекрыты довольно долго, в течение нескольких месяцев, экспорт без учета стран ЕАЭС может упасть до 3 млн т, и в России сложатся серьезные переходящие запасы», — сказал Рылько (цитата по «Российской газете»).

