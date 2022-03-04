ООН опасается резкого роста цен на продовольствие и голода из-за событий на Украине

Конфликт грозит ограничением мировых поставок ключевых продовольственных товаров Pixabay

Ситуация на территории Украины может способствовать ухудшению продовольственной безопасности во всем мире и усилить геополитическую напряженность. Об этом говорится в сообщении главы Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР, структура ООН) Жилбера Унгбо. По его словам, конфликт в стране приведет к ограничению мировых поставок ключевых продовольственных товаров, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, на все континенты.



Унгбо напомнил, что 40% поставок только вышеназванных зерновых из Украины приходится на Африку и Ближний Восток, где уже столкнулись с проблемой голода. Также он отметил, что сейчас недоедает каждый десятый человек на планете, а миллионы людей оказались в нищете и голоде из-за воздействия экстремальных погодных явлений и последствий пандемии COVID-19. «Конфликт и голод тесно переплетены — когда один обостряется, обычно за ним следует другой. Как и в любом кризисе, больше всего страдают беднейшие и уязвимые слои населения, и в нашем глобализированном мире последствия этого конфликта отразятся на всех континентах», — говорится в сообщении организации.



Фонд считает, что в будущем это может угрожать глобальной продовольственной безопасности и способствовать мировой социальной напряженности. «Продолжение этого конфликта, уже ставшего трагедией для тех, кто непосредственно вовлечен в него, станет катастрофой для всего мира, и особенно для тех, кто уже сейчас борется за пропитание своих семей, — говорится в сообщении. — МФСР привержен продолжению своей работы по повышению продовольственной самодостаточности и устойчивости беднейших стран мира, но в краткосрочной перспективе будет трудно смягчить глобальные последствия этого кризиса. Остановить конфликт сейчас — единственное решение».



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что риски, на которые указывает ОНН, действительно велики, так как пшеница из Азово-Черноморского бассейна занимает порядка 30% мирового рынка. Заместить такие объемы альтернативами из далеких Австралии или Южной Америки вряд ли получится, особенно учитывая наличие судов и стоимость фрахта, сказал он «Агроинвестору».



Остановка коммерческого судоходства в Азовском море уже привела к прерыванию части поставок, продолжает Зернин. По его словам, в глубоководных морских портах Черного моря отгрузка зерна продолжается, но скорее в рамках исполнения старых контрактов, чем новых. «К новым сделкам не готовы ни наши покупатели, ни экспортеры, поскольку сейчас никто не может гарантировать бесперебойность поставок или расчетов за отгруженное зерно, — рассказал он. — Рынок будоражат разнообразные слухи о дополнительных санкциях и ограничениях. Это не добавляет экспортерам уверенности».



Союз экспортеров зерна неоднократно заявлял, что наша страна выполняет определенную гуманитарную миссию, поставляя продовольствие в другие страны, которые в нем нуждаются. Он отметил, что попытки прервать поставки зерна из России под любым предлогом повлекут проблемы не столько для России, сколько для других стран как с точки зрения цен на зерно, так и его физической доступности. «Это совершенно безрассудно в контексте мировой продовольственной безопасности и борьбы с голодом», — подчеркнул Зернин.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда также считает, что опасения ООН оправданы. «Украина и Россия — крупнейшие поставщики этих продуктов, опасения ООН понятны, так как посевная уже близко», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова сказала «Агроинвестору», что цены на продовольствие растут уже несколько лет в силу целого комплекса факторов, и условий для их снижения пока не наблюдается. «Даже без конфликта на территории Украины рост цен бы продолжался. Особенно на фоне двух программ Европы и США о массовом переходе на биотопливо. Кукуруза и рапс стали выращиваться для производства биотоплива, что неизбежно будет подталкивать продовольственные цены вверх», — сказала эксперт.



Даже когда Россия и Украина, как два крупнейших экспортера зерновых, возобновят полноценный экспорт, логистика будет настолько дорогой, что везде будет удорожание, уверена Серова. «Ситуация на Украине — это голод, в любой ситуации гуманитарная катастрофа ведет к голоду, к недоеданию, к ухудшению диет и так далее. С этим придется справляться. Даже если конфликт между Россией и Украиной прекратится завтра, продовольственная ситуация быстро не улучшится», — заключила она.

