Крупные ритейлеры ограничат наценки на уровне 5%

Ограничение торговых наценок на социально значимые продукты питания позволит повысить их доступность, считает ФАС Е. Разумный

Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), «Тандер» («Магнит») и «О’Кей» проинформировали ФАС о готовности добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров на уровне 5%. Инициатива ритейлеров стала ответом на предложения государственных органов обеспечить население продуктами питания по доступным ценам, говорится в сообщении службы.



По поручению правительства ФАС, Минпромторг и Минсельхоз разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов питания. Он предполагает, что ритейлеры добровольно обязуются минимизировать наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».



Конкретные товарные позиции внутри каждой категории торговые сети определяют самостоятельно. Это должна быть отечественная продукция, наиболее востребованная по объемам продаж и представленная в магазинах в достаточном количестве, уточняет ФАС. Служба считает, что ограничение торговых наценок на социально значимые продукты питания позволит повысить их доступность.



Минсельхоз ожидает, что решение ограничить наценки в ближайшее время положительно скажется на уровне цен. При этом ведомство в своем сообщении отмечает, что все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Ажиотажного спроса на продукты первой необходимости не наблюдается, объем товаров на складах торговых сетей достаточен для обеспечения спроса, пишет ТАСС по итогам опроса ритейлеры.



Между тем ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки — от производителя до торговых сетей. «Мониторинг ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков», — говорится в сообщении службы.

