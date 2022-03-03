Запасы зерна к новому сезону могут оказаться выше ожиданий

Экспорт зерна почти остановился Pixabay

По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, к новому сельхозгоду Россия подойдет с повышенными запасами зерна, пишет «Интерфакс». По словам эксперта, это произойдет на фоне практически остановившегося экспорта зерна из-за событий на Украине, отсутствия судоходства в Азовском море и резкого падения отгрузок в портах Черного моря.



«В условиях большой неопределенности, отсутствия навигации на Азове и во всех украинских портах Черного моря, а также довольно резкого падения активности в российской части Черного моря, когда судовладельцы не дают страхового покрытия на заход судов в порты, весьма вероятно накопление больших переходящих запасов зерна», — сказал Рылько «Интерфаксу». Может оказаться, что запасы пшеницы будут на 5 млн т больше, чем прогнозировалось, отметил эксперт, добавив, что это радикальный вариант развития событий. «При таком сценарии не будет вывезено и порядка 1,5 млн т ячменя и кукурузы. 6,5 млн т недовывоза — это очень много», — отметил он.



Такие запасы могут негативно давить на рынок и существенно снизить доходность растениеводства, которое теперь нуждается в дополнительных финансовых ресурсах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рылько. При этом эксперт уточнил, что такой прогноз возможен при условии, что ситуация неопределенности затянется.



1 марта директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорила РИА «Новости», что проблем с экспортом зерна из России даже при санкциях Запада быть не должно, так как оно востребовано на рынке, его основными потребителями являются страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки. «Если будут санкции в отношении Америки и Европы, мы сможем перераспределить экспорт в другие нуждающиеся регионы», — комментировала Тюрина. Она также напоминала, что зерновой баланс в России предусматривает экспорт «порядка половины выращенной пшеницы». По оценке Тюриной, остатки для потенциального экспорта составляют около 6,3-6,5 млн т.



По информации Reuters, спрос со стороны экспортеров на российскую пшеницу в конце прошлой недели резко сократился, как и число новых сделок, из-за рисков поставок из регионов Черного моря. По данным ИКАР, продаж почти нет.

