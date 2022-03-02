Правительство выделило еще 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов аграриям

Ставка по льготным кредитам для агросектора не должна превышать 5% А. Гордеев

Правительство выделит дополнительно 5 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов аграриям. «Для предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции, действует механизм льготного кредитования. Они могут получить заем по невысокой ставке, это возможно только благодаря поддержке федерального бюджета, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства (цитат по стенограмме на сайте кабмина). — Сегодня примем решение о выделении 5 млрд руб. на эти цели и просубсидируем более 8 тыс. ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса». Глава правительства добавил, что это решение особенно важно в период посевной кампании, которая в ряде регионов уже началась.



Минсельхоз ранее сообщал, что прорабатывает возможность выделения дополнительных средств на льготное кредитование АПК в связи с решением Центрального банка о двукратном повышении ключевой ставки до 20%. Сейчас план льготного кредитования предусматривает 28,5 млрд руб. субсидий по краткосрочным кредитам, в том числе 10,4 млрд руб. — по новым. Ставка по льготным кредитам не должна превышать 5%.



Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ранее оценивала, что на льготное кредитование АПК после повышения ключевой ставки необходимо не менее 20-30 млрд руб. Российский зерновой союз обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно 15-20 млрд руб. на субсидирование ставок по льготным кредитам. Союз экспортеров зерна просит правительство принять решение о субсидировании 100% ключевой ставки ЦБ и инициировать увеличение статьи бюджетных расходов на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам. Также Союз считает нужным распределить ранее собранные за счет зернового демпфера средства среди растениеводов, чтобы они могли безболезненно пережить сезонные полевые работы.



Минсельхоз разработал проект постановления правительства, вносящего изменения в правила предоставления субсидий по льготным кредитам. «Резкий рост ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 9,5% до 20% годовых кратно увеличивает потребность в средствах федерального бюджета на обслуживание принятых ранее обязательств, ограничивая тем самым привлечение новых льготных кредитов, — говорится в пояснительной записке к документу. — Кредитные организации в связи с ростом ключевой ставки принимают решение о предоставлении кредитов, в том числе на проведение посевной кампании, по коммерческой ставке в среднем под 22-24% годовых».



Для проведения весенних полевых работ в штатном режиме Минсельхоз предложил увеличить субсидирование льготных краткосрочных кредитов, оформленных с 15 февраля 2022 года, до 100% ключевой ставки ЦБ. В феврале правительство изменило условия льготного кредитования в АПК, понизив уровень субсидирования по кредитам, выданным с 15 февраля, до 70% ключевой ставки ЦБ.



Также проект постановления предполагает возможность пролонгации ранее предоставленного льготного краткосрочного кредита до одного года при условии, что срок такого кредитного договора истекает в 2022 году. Кроме того, министерство хочет предоставить заемщикам право отсрочки платежей по основному долгу, приходящихся на март — май 2022 года, не более чем на шесть месяцев, если срок кредитного договора истекает в этом году.



Накануне на совещании со своими заместителями Мишустин сказал о важности поддержки передовых разработок в агросекторе и необходимости наращивать научный и технологический потенциал в этой сфере. Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на получение специальных грантов, в этом году на эти цели предусмотрено более 1 млрд руб.

