Российский зерновой союз просит срочно отменить пошлины на экспорт зерна и масличных

Снижение или отмена пошлин сейчас вряд ли смогут активизировать экспорт — на него влияют другие факторы ГК «Прометей»

Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «срочно и полностью» отказаться от экспортных пошлин на зерно, масличные и ограничить экспорт квотами, которые будут действовать по принципу «шлагбаума», пишет «Интерфакс». Как пояснили изданию в РЗС, речь идет о квотировании и базовых продуктов, предназначенных для прямого потребления. Кроме того, РЗС просит президента вернуть сельхозпроизводителям в полном объеме средства, ранее поступившие в бюджет от пошлин, при условии принятия обязательств увеличить производство в этом году и направить средства на инвестиции и зарплату сотрудникам.



Союз также считает необходимым выделить дополнительно 15-20 млрд руб. на субсидирование ставок по льготным кредитам, перенести на 1 января 2024 года срок внедрения для сельхозпроизводителей государственной информсистемы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая требует значительных расходов и формирует риски начисления штрафов. По мнению РЗС, сделать ключевые продукты питания доступными нужно за счет благоприятных условий для расширения производства сельхозсырья и облегчения доступа к продовольствию тем потребителям, чей уровень доходов недостаточен для покрытия риска роста цен.



В то же время Союз экспортеров зерна предлагает премьер-министру Михаилу Мишустину ввести точечные изменения: зафиксировать уровень экспортной пошлины на пшеницу в $90/т в случае, если индикативная цена будет выше $250/т, если ниже — не взимать пошлину вообще. Пошлина на ячмень и кукурузу, по предложению союза, должна составлять $60/т, сообщает ТАСС. Союз экспортеров зерна считает, что механизм экспортной пошлины в текущей ситуации по-прежнему актуален для сдерживания внутренних цен и формирования внутренних запасов зерна. Однако он требует точечных изменений для поддержания функционирования и дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли.



Кроме того, экспортеры зерна просят рассмотреть возможность увеличить аграриям возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых на погектарной основе. Это, по мнению союза, можно сделать за счет дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от взимания экспортных пошлин. Он также просит принять решение о субсидировании 100% ключевой ставки ЦБ, инициировать увеличение статьи бюджетных расходов на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Да, можно сделать стабильную пошлину — это механизм пополнения бюджета, но что это дает? Дополнительные стимулы для сельхозпроизводителей? Я не уверен. Это дает дополнительный резкий рост спроса от наших потенциальных контрагентов? Тоже не уверен. Обнуление пошлин приведет к снижению мировых цен, что отразится и на внутреннем рынке. Главное — появится стимул для сельхозпроизводства. Нам нужны лояльные рынки, и поэтому всему миру нужно показать, что Россия не выброшена из глобальной экономической системы — это одна из целей эмбарго. Отмена экспортных пошлин — вполне простой и конкретный вариант противодействия санкциям, который также дает стимул для сельхозпроизводителей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что сейчас рационально внести изменения в действующий механизм пошлин, но не отменять их полностью — это будет слишком кардинальным изменением, а к новым правилам работы лучше переходить плавно. Однако ни снижение, ни изменение правил расчета пошлины в краткосрочной перспективе не отразятся на темпах вывоза зерна. «Уровень нашей пошлины — это сейчас не главный фактор, который определяет экспорт. Главный фактор — прекращение военной операции и открытие портов», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, вывоз зерна из России сейчас ведется, но он «небольшой и очень сильно упал».



«Не думаю, что для отмены пошлины сейчас самое удачное время, — говорит глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Как мы уже заявляли, механизм экспортной пошлины в текущей ситуации по-прежнему актуален для сдерживания внутренних цен и формирования внутренних запасов зерна, однако он требует точечных изменений». Сейчас гораздо важнее распределить ранее собранные за счет зернового демпфера средства среди растениеводов, чтобы они могли безболезненно пережить нагрузку сезонных полевых работ.



При этом нужно понимать, что средства, собранные за счет экспортной пошлины — это премия внешнего рынка, а не упущенная выгода российских аграриев, подчеркивает Зернин. «Ни экспортеры, ни производители зерна не отдавали никаких дополнительных доходов в бюджет, это умозрительный расчет. Мировой рынок на высоком спросе проглотил нашу пошлину в цене», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Зернин считает, что ключевые покупатели российского зерна сейчас могут занять выжидательную позицию и совсем прекратить закупки, которые и так из-за геополитики почти на нуле. В большинстве из них собственная уборочная кампания начинается раньше, поэтому они могут обеспечить себя сами на определенный срок. Поэтому союз считает вредной саму идею отмены пошлин сейчас: нужно стабилизировать экспортный сбыт, а не обрушить его окончательно. Кроме того, если мы хотим сохранить поступление валютной выручки от вывоза зерна, из режима пошлин надо выходить плавно, поэтому и предлагается точечная настройка механизма расчета, поясняет он.



«Я думаю, что наше предложение лучше, потому что оно логичнее», — говорит вице-президент РЗС Александр Корбут. По его мнению, полумеры в нынешней сложной ситуации ничего не дадут. Кроме того, отменяя пошлины, Россия сможет продемонстрировать мировому рынку свою открытость и готовность работать. «Есть страны, которым с нами интересно работать. Например, Иран. Сейчас туда нужно отгружать максимум зерна, но я не уверен, что они будут брать его по текущим ценам и тоже займут выжидательную позицию», — рассуждает Корут.



«Я пока не совсем понимаю предложение Союза экспортеров зерна: почему пошлина именно $90 и почему при индикативной цене именно $250/т и выше. У меня нет понимания, что за этим стоит и что это значит, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — А что касается инициативы РЗС об отмене пошлин, то я всегда был за это, потому что для нормального развития сельского хозяйства ограничения — это вред». При этом, по его мнению, сейчас отмена или снижение экспортной пошлины не активизируют экспорт, так как на него давят другие факторы. Но для того, чтобы российские сельхозпроизводители ощущали поддержку, а не давление, пошлины стоит отменить.



Быстрого возобновление экспортного спроса ждать не стоит — навигация минимальна, азовские порты закрыты, отмечают аналитики «СовЭкона». При возобновлении навигации может потребоваться некоторое время на то, чтобы рассосались текущие заторы у Босфора и Керченского пролива (одна-две недели). Однако маловероятно, что кто-то готов заключать новые экспортные сделки в текущих условиях, говорится в сообщении центра. «Санкции пока принципиально не угрожают российскому экспорту: некоторые банки остались подключены к SWIFT, есть и альтернативные каналы коммуникаций», — отмечают аналитики.



Российский рынок, по информации «СовЭкона», в целом вялый, но резко активизировался спрос со стороны Казахстана, в первую очередь на сибирское зерно. Продавцы пытались поднять цены в последние дни на фоне быстрой девальвации, но спрос в портах минимален или отсутствует, поэтому попытка сошла на нет. «Сделок мало, участники рынка выжидают, пока ситуация прояснится. К продавцам приходит понимание, что в текущих условиях не стоит однозначно проецировать изменения курса рубля на рынок зерна и масличных», — отмечает «СовЭкон».

