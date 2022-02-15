Экспортные цены на пшеницу продолжили падать

Конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке восстановилась после активного снижения цен в последние недели Д. Абрамов

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться на фоне просевшего рубля в условиях не спадающей напряженности в отношениях России и Запада, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы с протеином 12,5% c поставкой в феврале — начале марта из черноморских портов на условиях FOB уменьшилась с $319 до $318 за тонну.



Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал падение цены на пшеницу этого класса на $7 до $316 за тонну. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу снизились до уровня около $315/т FOB.



Внутренние цены на пшеницу тоже снизились, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки пшеницы 3-го класса уменьшились на 50 руб. до 15050 руб./т, 4-го класса —на 175 руб. до 14975 руб. за тонну. Ослабление было связано с заметным снижением закупочных цен в портах и вялым внутренним спросом, поясняют аналитики центра. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах уменьшились до 15800 — 16000 руб./т с 16300-16700 руб./т неделю назад. По данным Павенского, цены CPT находятся на прежнем уровне — около 16000 руб. без НДС.



Спрос и предложения на внутреннем рынке относительно невысоки, отмечает «СовЭкон». В недалекой перспективе предложение может увеличиться на фоне роста потребности сельхозпроизводителей в оборотных средствах, отчасти это может быть компенсировано повышением спроса со стороны экспортеров. Аналитики отмечают, что конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке восстановилась после активного снижения цен в последние недели.



Экспортная пошлина на пшеницу с 16 февраля сократится с $93,2 до $92,8 за тонну. Снижение продолжается пятую неделю подряд. Пошлина на ячмень повысится с $73,3 до $74,1 за тонну, на кукурузу — сохранится на прежнем уровне $52,7 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 22 февраля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен: на пшеницу цена составила $332,7 за тонну ($333,2 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $290,9 ($289,8), на кукурузу — $260,3 ($260,4) за тонну.



По оперативным данным ФТС, с начала сезона по 10 февраля экспорт зерна составил 26 млн т, что на 28,5% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (36,4 млн т). В том числе отгрузки пшеницы составили 21,6 млн т (на 28,5% ниже), ячменя — 2,7 млн т (минус 33,4%), кукурузы — 1,3 млн т (минус 25,7%). Павенский рассказал «Агроинвестору», что экспорт пшеницы, включая страны ЕАЭС, за 13 дней февраля составил около 1,2 млн т. В целом, по его словам, вывоз агрокультуры за февраль может достичь около 2 млн т, что немногим больше, чем в январе (1,94 млн т).



По прогнозу Союза экспортеров зерна, по итогам сезона экспорт пшеницы из России составит 33,4 млн т (38,4 млн т в прошлом сезоне). Минсельхоз оценивает показатель вывоза зерна на уровне 45-48 млн т. В прошлом сельхозгоду на внешние рынки было отгружено 49 млн т, в том числе 38,4 млн т пшеницы.



По данным комитета Госдумы по аграрным вопросам, экспортные пошлины на зерно, масличные и подсолнечное масло принесли в федеральный бюджет свыше 91,9 млрд руб. Взимание пошлины «привело к существенному снижению рентабельности сельскохозяйственного производства», при этом какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали, сообщал комитет. Также, по оценке депутатов, предложенный правительством механизм распределения поступающих в бюджет дополнительных доходов от пошлин не компенсировал сельхозпроизводителям возникшие убытки. Глава комитета Владимир Кашин говорил, что у аграриев изымается в виде пошлины 7 руб. с каждого килограмма отправляемого на экспорт зерна, а общие потери за год превышают 200 млрд руб.

