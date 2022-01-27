Экспортные пошлины принесли в бюджет почти 92 млрд рублей

С 26 января по 1 февраля пошлина на пшеницу составляет $95,8 за тонну Pixabay

Экспортные пошлины на зерно, масличные и подсолнечное масло принесли в федеральный бюджет свыше 91,9 млрд руб., сообщил комитет Госдумы по аграрным вопросам по итогам проведенного расширенного заседания по вопросу совершенствования государственного регулирования зернового комплекса. Взимание пошлины «привело к существенному снижению рентабельности сельскохозяйственного производства», при этом какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали, отмечается в сообщении. Также, по оценке депутатов, предложенный правительством механизм распределения поступающих в бюджет дополнительных доходов от пошлин не компенсировал сельхозпроизводителям возникшие убытки. Глава комитета Владимир Кашин оценил, что у аграриев изымается в виде пошлины 7 руб. с каждого килограмма отправляемого на экспорт зерна, а общие потери за год превышают 200 млрд руб.



Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев в ходе заседания рассказал, что полученные средства, в частности, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 регионах страны, также около 9,6 млрд руб. пошло на субсидирование льготных кредитов, еще 10,5 млрд руб. — на компенсацию затрат для приобретения кормов для животноводства, пишет ТАСС. Кроме того, 8,5 млрд руб. были использованы в виде вклада в имущество «Росагролизинга», на поддержку мукомолов и хлебопеков, а также некоторые другие направления.



Сохранение действующего механизма плавающей таможенной пошлины на фоне существенного роста цен на минеральные удобрения, ГСМ, электроэнергию, сельхозтехнику грозит сокращением производства сельхозпродукции, последующим дефицитом и дальнейшим ростом потребительских цен на продовольствие, говорится в сообщении думского аграрного комитета.



Участники заседания приняли решение рекомендовать Минсельхозу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представителей науки, отраслевых союзов, а также региональных властей оценить целесообразность введенных вывозных таможенных пошлин, рассмотреть возможные варианты изменения их формул, а также пересмотреть правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов для возмещения затрат производителям зерновых.



«Мы видим, что изъятые пошлиной средства <...> в полном объеме не возвращаются. Производить пшеницу становится экономически невыгодно», — цитирует «Парламентская газета» первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова. Также в условиях падения доходности хозяйства будут вынуждены уменьшать закупку удобрений, откладывать приобретение новой техники и т. д. , считает он. «Выход здесь один — размер экспортной пошлины необходимо пересмотреть, и мы будем добиваться этого от правительства», — сказал депутат.



Гибкая экспортная пошлина на зерно действует со 2 июня 2021 года и устанавливается Минсельхозом раз в неделю на основании индикативных цен. С 26 января по 1 февраля пошлина на пшеницу составляет $95,8, на ячмень — $74,4, на кукурузу —$50,6 за тонну.

