Экспортные цены на российскую пшеницу достигли минимума за пять месяцев

Напряженность между Россией и Западом остается темой номер один для зернового рынка НЗТ

Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах вновь уменьшились на фоне низкого спроса. За прошедшую неделю копировки опустились на $3 до $313 за тонну FOB, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». Указанная стоимость самая низкая с октября 2021 года, отметили аналитики.



По данным Reuters, экспортные цены на российскую пшеницу падают на фоне напряженности между Россией и Украиной. Так, аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировали, что стоимость тонны российской пшеницы с 12,5% содержанием протеина с поставкой на условиях FOB из черноморских портов в феврале — начале марта снизилась до $312 ($318/т неделей ранее). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что самый значимый фактор влияния на цены зерна сейчас — геополитика. «Спекуляции на тему санкций снижают спрос на черноморское зерно», — говорит он.



Потенциал уменьшения цен еще не исчерпан, полагают аналитики «СовЭкона», однако рост конкурентоспособности черноморской пшеницы в будущем может вернуть покупателей. Положительно на спросе сказалось бы и снижение геополитической напряженности в черноморском регионе, считают аналитики. «Напряженность между Россией и Западом остается темой номер один для зернового рынка. Хотя на самом деле это пока не сказалось на поставках зерна как из России, так и из Украины», — говорится в обзоре «СовЭкона». Аналитики центра предполагают, что стоимость фрахта может увеличиться вместе с повышением страховой премии, если напряженность будет нарастать.



По оперативным данным ФТС, с начала сезона по 16 февраля экспорт зерна из России составил 29 млн т, что на 44% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В том числе отгрузки пшеницы составили 16,8 млн т (на 45% ниже), ячменя — 2,06 млн т (минус 43%), кукурузы — 1,16 млн т (минус 17%). «СовЭкон» ожидает, что в феврале экспорт зерна составит 3,2 млн т, из них пшеницы — 2,8 млн т. Зернин отметил, что, по его данным, вывоз зерна с 1 января по 20 февраля составил 3,7 млн т, что на 49,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Внутренние цены на пшеницу тоже снизились, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки пшеницы 3-го класса уменьшились на 225 руб. до 14825 руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 14800 руб. за тонну с самовывозом для европейской части России. По словам Зернина, СРТ индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах сейчас составляют 15,6 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 14,7 тыс. руб. за тонну. СРТ индекс кукурузы по состоянию на 21 февраля составляет 15,2 тыс. руб. за тонну, что на 0,14% выше, чем 20 февраля. Стоимость ячменя осталась на уровне 14,4 тыс. руб. за тонну.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на пшеницу сейчас идут с «небольшим противоходом» относительно основных конкурентов — западноевропейских и американских цен, которые несколько поднялись на прошлой неделе, российские, в свою очередь, наоборот, опустились.



«Сейчас мукомольная пшеница с протеином 12,5% FOB Черное море стоит $313 за тонну. Снижение относительно прошлой недели составило $2 за тонну. В то же время американская пшеница выросла в цене на $3 до $348 за тонну, французская — на $6 до $318», — рассказал эксперт. По его словам, рост цен на этих рынках связан с восстановлением после снижения экспортной стоимости пшеницы. «России восстановление не коснулось, наоборот, идет снижение», — добавил аналитик.



На рынке ячменя и кукурузы сейчас наблюдается небольшой рост, продолжает он. Так, экспортные цены на ячмень выросли на $2 до $294 за тонну по сравнению с прошлой неделей. Стоимость кукурузы увеличилась также на $2 до $286 за тонну. Цены на кукурузу и ячмень повышаются и у конкурентов: американцев и французов.



Говоря об экспорте зерна, аналитик «ПроЗерна» отметил, что активная фаза вывоза была до начала действия квоты 15 февраля, а сейчас есть некоторое торможение отгрузок. «В целом февраль не активный месяц для экспорта. Так всегда было, есть, и будет», — отметил эксперт. Он также добавил, что на прошлой неделе проходил тендер, где румынская и российская пшеница была представлена по средней цене $318/т. «Нашу пшеницу не взяли, египтяне купили только три румынские лодки. У нас был немного дороже фрахт. Этот индикатор — египетский тендер — и показывает движение цены», — рассказал представитель «ПроЗерна».



На прошлой неделе Госдума совместно с отраслевыми союзами рекомендовала правительству проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, или внести изменения в формулу расчета ее ставок. По мнению авторов инициативы, введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции привело к критическому снижению рентабельности и вынудило аграриев переориентироваться на более выгодные агрокультуры, например, подсолнечник, сою, лен и горох. Кроме того, установление вывозных пошлин на зерно угрожает исполнению указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны и достижению плановых показателей экспорта продукции АПК.



По мнению представителя «ПроЗерна», пошлину нужно отметить полностью. «С учетом действия квоты, опасения по поводу того, что может быть перевывоз, переэкспорт совершенно не обоснованы. Раз уж квоту ввели, можно не опасаться, что на внешние рынки будет отгружено слишком много, — уверен эксперт. — Но, если не получается ее отменить, то нужно модернизировать механизмы, в первую очередь чтобы поднять базовые цены, и, соответственно, снизить давление на рынок». Также аналитик «ПроЗерна» уверен в необходимости увеличения срока действия пошлины с одной недели до месяца. Однако, по его мнению, перспективы внесения указанных изменения «достаточно сдержанные».

