В России начала действовать квота на экспорт зерновых

Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн тонн Pixabay

С 15 февраля в России вступила в действие квота на экспорт зерновых. Мера будет действовать до 30 июня 2022 года. Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн т. Соответствующее постановление подписал в конце декабря 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин. Мнения отраслевых аналитиков разделились: некоторые считают, что квота может быть не выбрана, другие — наоборот.



В рамках квоты экспорт зерна будет облагаться плавающей пошлиной, за ее пределами — по ставке в размере 50%, но не менее 100 евро за 1 т. Согласно приказу Минсельхоза, квота распределена между 206 компаниями. В том числе право на экспорт пшеницы получили 164 компании, ячменя, кукурузы и ржи — 176 компаний. Большинство компаний получили квоты и на пшеницу, и на остальные зерновые. Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие экспортеры зерна. Так, квота торгового дома «Риф» на экспорт пшеницы составила 1,6 млн т, компании «Деметра трейдинг» - 950,8 тыс. т, «ОЗК трейдинг» - 550,8 тыс. т, «Витерра Рус» - 658,1 тыс. т.



Между тем, как отмечают эксперты, квота может быть полностью не выбрана, пишет «Интерфакс». Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что если квота на экспорт пшеницы «совсем впритирку» к возможностям экспорта, то по квоте на остальное зерно «есть вероятность недовывоза и некоторый переизбыток по сравнению с тем, что может быть реально вывезено». «Квота распределена в том числе и среди мелких компаний с небольшими объемами, которые суммарно набираются в один большой объем. Но не все из них будут готовы свои объемы вывозить. А мировой рынок пока очень депрессивный», — сказал он.



Согласно приказу Минсельхоза, некоторые компании получили квоты на экспорт, к примеру, 4,5 т ячменя, кукурузы и ржи, а также 2,6 т пшеницы. Самым маленьким показателям стала квота в 611 кг ячменя, кукурузы и ржи, а также 1,5 т пшеницы. «С точки зрения бизнеса, квота не может быть выбрана полностью из-за большого количества слабых компаний, получивших небольшие объемы в рамках единого механизма. Экспорт в таких масштабах лишен экономического смысла, — сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Возможно, в следующие сезоны будет нелишним ввести нижнее пороговое значение для квоты, например, в размере минимальной судовой партии». Вместе с тем он считает, что, с точки зрения государства не произойдет ничего страшного, если объем квоты не будет полностью выбран, так как «квота — инструмент ограничения экспорта, а не целевое задание и уж точно не KPI».



По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, экспортный потенциал по пшенице составляет 35 млн т, из них на данный момент осталось порядка 7,5 млн т. То есть вывезена разница — 27,5 млн т. «Я думаю, это реальная цифра, у нас остается март, апрель, май, июнь и половина февраля. Где-то 1,66 млн т в месяц — это нормальный объем, учитывая, что за первые 15 дней февраля было экспортировано около 1,2 млн т», — сказала она «Агроинвестору».



В феврале показатель ежедневных отгрузок пшеницы вырос до 80 тыс. т, продолжает Тюрина. В январе, по ее словам, он составлял 57 тыс. т в сутки. По ее оценке, что это «достаточно серьезная активизация экспорта», но цифра все равно меньше, чем в прошлом году, когда отгружалось почти 148 тыс. т в день. При этом рост относительно января достаточно существенный, говорит Тюрина.



«Я думаю, что квота будет выбрана. У нас на сегодняшний момент отмечается снижение цены. Падает и мировой рынок, и французская, и украинская пшеница. Причем украинская дешевеет больше всего, за период с конца января она упала в стоимости на 13%, французская — на 3,5%, российская — на 4,5%, — рассказала Тюрина. — И сегодня мы приближаемся к уровню, когда наша пшеница будет конкурентоспособна относительно пшеницы ЕС».



С 1 по 15 февраля пшеницу экспортировали всего 12 компаний, добавляет Тюрина. В январе их было 24, а в декабре 32. «Это связано с логистическими возможностями. Серьезные преимущества имеют крупные компании, которые обладают элеваторными мощностями по хранению и портовыми элеваторными мощностями по перевалке», — заключила Тюрина.

