В первой половине сезона экспортные цены на пшеницу резко выросли

С 1 по 10 января из России было экспортировано порядка 681 тысячи тонн зерна shipfax. blogspot.com

В первой половине сезона-2021/22 цены на пшеницу в Черноморском регионе выросли на 45%, сообщает Refinitiv. Причиной стали опасения относительно объемов производства и качества зерна в Северном полушарии, а также введенная Россией экспортная пошлина. Так, по данным аналитиков, с июля по декабрь 2021 года экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% FOB увеличились на $100 до $332,5 за тонну и достигли максимального уровня с 2017 года. При этом урожай пшеницы в Черноморском регионе в 2021 году превысил 108 млн т, включая, оценочно, 32,4 млн т на Украине.



С июня 2021 года пошлина на экспорт российской пшеницы выросла с $28 до $98,2 за тонну. «Закупочные цены на пшеницу в российских южных портах были довольно волатильными, однако за период июль-декабрь 2021 года они прибавили от 3 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. за тонну, или 25%», — подсчитывает Refinitiv.



По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, с начала сезона экспортная стоимость пшеницы с протеином 12,5% FOB Новороссийск выросла на 36%. Если 1 июля она была на уровне $244,5 за тонну, то 31 декабря — $332,5 за тонну. «Темп роста цен на российскую пшеницу FOB был выше, чем на мировых рынках. Аргентинская пшеница за первое полугодие подорожала на 12%, французская — на 26%, американская SRW на 23,5%. Темпы повышения цен у сельхозпроизводителей были ниже, чем цены на FOB и в среднем прибавили 24%», — рассказала она «Агроинвестору».



По словам Тюриной, рост цен, прежде всего, связан с экспортной пошлиной. С начала сезона она увеличилась почти в 2,4 раза. Она отметила, что до декабря 2021 года Россия сохраняла высокий уровень ценовой конкурентоспособности. В среднем российская пшеница была на 3% дешевле французской. В декабре ситуация изменилась: стоимость французской пшеницы упала на 4,5%, российской на FOB — на 1,6%. В результате в конце декабря российская пшеница стоила на 3,6% больше, чем французская, рассказала Тюрина.



Между тем, правительство с 15 февраля вводит тарифную квоту на экспорт зерна. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, мера будет действовать по 30 июня 2022 года. Квота на пшеницу составит 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — 3 млн т. Эта мера по зерну в целом действовала и в 2021 году. Сейчас введена отдельная квота на вывоз пшеницы. Как рассчитывает правительство, вместе с плавающей экспортной пошлиной она будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности и минимизации роста цен на зерно и другие товары, включая хлеб, молоко и мясо.

По словам Тюриной, в первой половине сезона было вывезено 25,9 млн т зерна, из которых 22,9 млн т составила пшеница. «Исходя из экспортного потенциала в 46 млн т, который мы прогнозируем, остатки по зерновым на 1 января составили 20,1 млн т. Экспортный потенциал по пшенице на сезон оценивается в 35 млн т. Во втором полугодии с учетом вывезенных объемов остатки составили 12,1 млн т. Квота — 8 млн т. Потенциально с 1 января по 15 февраля мы должны отгрузить 4,1 млн т», — подсчитывает Тюрина.



Основные страны-импортеры российской пшеницы уже закупили большие объемы, находясь в ожидании изменений, связанных с квотой и ростом пошлины, отметила она. По ячменю экспортный потенциал на вторую половину сезона составляет 2,37 млн т, по кукурузе — почти 3 млн т. «Эти культуры не вызывают вопросов, а вот по пшенице, может быть, мы подойдет с немного меньшими объемами, чем установленная квота», — предполагает эксперт.



Экспортная пошлина на пшеницу с 12 января по 18 января 2022 года повысится с $94,9 до $98,2 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет с $83,5 до $86,2 за тонну, на кукурузу — снизится с $69 до $67,7 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $340,4 за тонну ($335,6 неделей ранее), на ячмень — $308,2 ($304,4), на кукурузу — $281,8 ($283,6) за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с 1 по 10 января из России было экспортировано порядка 681 тыс. т зерна. По его словам, это «достаточно спокойное начало года». СРТ индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах сейчас составляют 16,5 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15,4 тыс. руб. за тонну, добавил он.



За первые девять дней января, по словам Тюриной, Россия экспортировала 664 тыс. т пшеницы, 52,5 тыс. т ячменя и 13,3 тыс. т кукурузы. Ежедневными отгрузки в этот период составляли 73,7 тыс. т против 97,7 тыс. т в сутки в декабре. «Это падение не столь существенное, учитывая, что это праздничный период. Спрос остается на достаточно высоком уровне», — отметила она.

