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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Пошлина на вывоз пшеницы приблизилась к $95

Мнения аналитиков о возможной дальнейшей динамике разделяются

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На мировом рынке начался период рождественских каникул
КСК
На мировом рынке начался период рождественских каникул
КСК

Пошлина на экспорт пшеницы с 29 декабря увеличится с $94 до $94,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень снизится с $84,8 до $83,5 за тонну, на кукурузу — вырастет с $55 до $69 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $335,6 за тонну ($334,3 неделей ранее), на ячмень — $304,4 ($306,2), на кукурузу — $283,6 ($263,6) за тонну. В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин будут действовать по 11 января 2022 года, уточнил Минсельхоз. Пошлины, которые планируется опубликовать 30 декабря, будут действовать с 12 по 18 января.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что «все уже морально готовы к тому, что пошлина на пшеницу перешагнет планку в $100 за тонну». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивает, что ставка пошлины сейчас находится близко к сезонному максимуму, и, вероятно, больше она расти не будет. «Тем более, новая пошлина будет озвучена после праздников», — прокомментировал он «Агроинвестору». Представитель аналитической компании «ПроЗерно» ранее также говорил «Агроинвестору», что, по его оценке, пошлина на пшеницу будет увеличиваться, и в январе может превысить $95 за тонну. «Вырастет ли показатель до $100 за тонну — пока сказать сложно», — добавлял он.

Зернин отметил, что мировой рынок «вошел в сезон рождественских каникул», цены замерли в районе $330 за тонну. Внутренние цены, по его словам, в глубоководных портах составляют 16,3 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15 тыс. руб. за тонну. По его данным, Россия с начала сезона по 23 декабря экспортировала 22,6 млн т зерна, в прошлом году к этому времени было вывезено 28,6 млн т. Рылько прогнозирует, что в декабре экспорт российской пшеницы будет на уровне 3,5 млн т. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее говорил «Агроинвестору», что экспорт в декабре должен составить 2,4 млн т.

Ранее таможенная подкомиссия России одобрила применение тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Она будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2022 года, поставки зерна внутри квоты станут облагаться плавающей пошлиной. Вне квоты будет действовать ставка в размере 50%, но не менее 100 евро за тонну. Квота на вывоз пшеницы составит 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — в сумме 3 млн т.


В октябре вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что для рынка было бы комфортно не вводить квоту, потому что объемы производства, в частности пшеницы, полностью позволяют закрывать внутренние потребности, и зерно еще остается. В целом, по его словам, два ограничительных механизма — пошлина и квота — «это перебор». По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45-48 млн т.

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