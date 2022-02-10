Росстат уточнил данные по урожаю

Корректировка валового сбора в основном связана с повышением оценки по кукурузе flickr.com

Росстат пересмотрела данные по урожаю в 2021 году. Так, согласно докладу «Социально-экономическое положение России», в прошлом году валовой сбор зерна составил 121,4 млн т в чистом весе, тогда как в декабре ведомство оценивало его на уровне 120,66 млн т. Результат оказался на 9% ниже, чем в 2020 году, когда было получено 133,5 млн т.



Корректировка преимущественно связана с повышением оценки по урожаю кукурузы с декабрьских 14,6 млн т до 15,2 млн т, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Показатель по урожаю пшеницы повышен с 75,9 млн т до 76 млн т, ячменя — с 17,98 млн т до 18 млн т, по ржи — остался без изменений на уровне 1,7 млн т. По сравнению с 2020 годом производство пшеницы снизилось на 11,5%, ячменя — на 14%, ржи — на 27,5%.



По крупяным агрокультурам динамика была разнонаправленной. Так, валовой сбор гречихи составил 918 тыс. т (декабрьская оценка — 921 тыс. т), что на 2,9% больше, чем в 2020 году, при этом производство риса уменьшилось на 5,8% до 1,08 млн т, проса — на 7,1% до 368 тыс. т, овса — на 8,6% до 3,8 млн т. По сравнению с декабрем показатели Росстата почти не изменились.



«Мы ожидали, что урожай зерна будет выше, чем озвученные ранее 120,6 млн т, в основном за счет кукурузы, валовой сбор которой был увеличен до 15,2 млн т (наш прогноз в декабре был на уровне 15,3 млн т), — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. — И по пшенице уровень в 76 млн т ближе к нашей оценке в 76,2 млн т, до выхода первых данных Росстата. Полагаю, что последние цифры, опубликованные Росстатом, близки к окончательным, которые традиционно появятся в конце марта».



По словам директора Департамента аналитики Российского зернового союза Елены Тюриной, оценка урожая зерна в 121,4 млн т вполне реалистична. «Такой вывод можно сделать по тому, насколько низкими темпами идет его реализация: в январе и феврале ежедневные отгрузки пшеницы относительно аналогичного периода прошлого года снизились почти в три раза и составляют 56-57 тыс. т, — сказала она «Агроинвестору». — И это при том, что через несколько дней начнет действовать экспортная квота, в преддверии которой цены на пшеницу упали и, казалось бы, стало выгодно ее покупать. Это говорит о том, что значительная часть урожая, вероятно, уже реализована».



Кроме того, Росстат заметно повысил оценку урожая сахарной свеклы — с 38,7 млн т в декабре до 41,2 млн т, что на 21,6% больше, чем было в 2020 году. Также в сторону увеличения пересмотрен показатель валового сбора подсолнечника — с 15,5 млн т до 15,7 млн т, что на 17,6% выше уровня предыдущего года. Данные по производству картофеля и овощей также оказались выше декабрьских значений: 18,3 млн т (плюс 0,1 млн т) и 13,5 млн т (плюс 0,2 млн т) соответственно. По сравнению с 2020 годом их урожай снизился на 6,7% и на 2,8%.

