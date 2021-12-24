Росстат озвучил показатели сбора зерна в 2021 году

Урожай зерна составил 120,7 млн тонн в чистом весе Д. Абрамов

По предварительным данным Росстата, урожай зерна в России в 2021 году составил 120,7 млн т в чистом весе, в том числе 75,9 млн т пшеницы. В прошлом году было собрано 133,5 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Урожай ячменя в этом году составил 18 млн т (20,9 млн т в 2020-м), кукурузы — 14,6 млн т (13,9 млн т), ржи — 1,7 млн (2,4 млн т). Минсельхоз ранее прогнозировал, что производство зерна в 2021-м превысит 123 млн т в чистом весе. Окончательные итоги уборочной кампании Росстат обычно подводит в марте.



Также статведомство оценило валовой сбор прочих агрокультур. Так, урожай овса снизился с 4,1 млн т в 2020 году до 3,8 млн т, риса — с 1,1 млн т до 1,07 млн т, зато гречихи — увеличился с 892 тыс. т до 921 тыс. т. Валовой сбор подсолнечника достиг 15,5 млн т против 13,3 млн т в прошлом году, сахарной свеклы — 38,7 млн т (в 2020 году — 33,9 млн т), картофеля — 18,2 млн т (19,6 млн т), овощей — 13,3 млн т (13,9 млн т), плодов и ягод — 3,9 млн т (3,7 млн т).



Отраслевые аналитики ранее оценивали урожай зерна несколько выше. Так, руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021» 10 декабря говорил, что урожай зерна в этом году может составить 122 млн т, включая 76,2 млн т пшеницы, однако он не исключает, что цифры могут измениться в большую сторону.



По словам Павенского, оценка Росстата находится в рамках ожиданий. «Прогноз по кукурузе, скорее всего, по окончательным данным, будет выше — до 15 млн т, общий валовой сбор будет около 121 млн т. Наш прогноз по пшенице на уровне 76,2 млн т находится почти на уровне предварительной оценки Росстата», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов 8 декабря говорил, что, по оценке ИКАР, сбор пшеницы в этом году составляет 75,5-76 млн т. Урожай ячменя оценивался на уровне 18,2 млн т, кукурузы — 15,6 млн т. Валовой сбор зерна в целом ожидался на уровне 122,7 млн т, при этом эксперт отмечал, что минимальный прогноз — 120,7 млн т.



Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сказал, что урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий, но это «очень хороший результат», который позволит не только обеспечить внутренний потребности страны, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал.

