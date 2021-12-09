разделы

реклама

журналы

USD

73.578 (0,10%)

EUR

83.355 (0,03%)

MOEX

3773.61 (-2,57%)

BRENT

76.11 (0,38%)

Пшеница

787.2 (-0,91%)

Сахар

19.82 (1,75%)

USD

73.578 (0,10%)

EUR

83.355 (0,03%)

MOEX

3773.61 (-2,57%)

BRENT

76.11 (0,38%)

Пшеница

787.2 (-0,91%)

Сахар

19.82 (1,75%)

USD

73.578 (0,10%)

EUR

83.355 (0,03%)

MOEX

3773.61 (-2,57%)

BRENT

76.11 (0,38%)

Пшеница

787.2 (-0,91%)

Сахар

19.82 (1,75%)

USD

73.578 (0,10%)

EUR

83.355 (0,03%)

MOEX

3773.61 (-2,57%)

BRENT

76.11 (0,38%)

Пшеница

787.2 (-0,91%)

Сахар

19.82 (1,75%)

USD

73.578 (0,10%)

EUR

83.355 (0,03%)

MOEX

3773.61 (-2,57%)

BRENT

76.11 (0,38%)

Пшеница

787.2 (-0,91%)

Сахар

19.82 (1,75%)

Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Аналитика

Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна

Валовой сбор превысит 123 млн тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Уборочная кампания в России находится на завершающей стадии
Pixabay
Уборочная кампания в России находится на завершающей стадии
Pixabay

Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2021 году — более 123 млн т. Валовой сбор составит около 23 млн т, сахарной свеклы — порядка 40 млн т, овощей — 7 млн т, картофеля — 6,7 млн т. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев сказал на встрече с депутатами фракции «Единая Россия», сообщила пресс-служба министерства. Патрушев подчеркнул, что получен урожай, полноценно удовлетворяющий потребности внутреннего рынка страны. Уборочная кампания в России находится на завершающей стадии.

В числе ключевых направлений работы ведомства — обеспечение стабильности на продовольственном рынке. Говоря о мерах для регулирования ценовой ситуации, Патрушев отметил введение «плавающей» экспортной пошлины на зерновые. По его словам, этот механизм позволяет поддерживать внутренние цены на уровне ниже мировых. При этом средства от взимания пошлины направляются на поддержку аграриев.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года планируется введение квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельный лимит на отгрузки пшеницы. Ее размер будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сезона. Также введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Это позволяет сохранять стабильные цены в данном сегменте, отмечает министерство.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов заявил, что, по оценке ИКАР, сбор пшеницы в этом сезоне составляет 75,5-76 млн т. При этом он обратил внимание, что многие регионы сообщают об увеличении сбора уже после уборки, что вызывает определенные вопросы. Например, на днях поступило сообщении о приросте сбора на 300 тыс. т пшеницы в Ростовской области.

Урожай ячменя, по словам Рылько, составит 18,2 млн т против 20,9 млн т годом ранее. По этой агрокультуре серьезных добавок после завершения сбора урожая нет. «Ячменя по регионам маловато, но и большого спроса на него нет», — добавил эксперт. Урожай кукурузы, по подсчетам ИКАР, достигнет 15,6 млн т (13,9 млн т в прошлом году), что может стать рекордом. «По этой агрокультуре есть неопределенности, касающиеся того, что Росстат ежегодно достаточно причудливо оценивает перевод урожая в физический вес», — добавил Рылько. Валовой сбор зерна в целом ожидается на уровне 122,7 млн т (минимум — 120,7 млн т) против 133,5 млн т в прошлом году. Рылько также рассказал, что с начала сезона экспортная стоимость российской пшеницы увеличилась на $105 за тонну, и «такого роста не было никогда в истории».

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать