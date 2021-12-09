Уборочная кампания в России находится на завершающей стадии Pixabay

Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2021 году — более 123 млн т. Валовой сбор составит около 23 млн т, сахарной свеклы — порядка 40 млн т, овощей — 7 млн т, картофеля — 6,7 млн т. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев сказал на встрече с депутатами фракции «Единая Россия», сообщила пресс-служба министерства. Патрушев подчеркнул, что получен урожай, полноценно удовлетворяющий потребности внутреннего рынка страны. Уборочная кампания в России находится на завершающей стадии.



В числе ключевых направлений работы ведомства — обеспечение стабильности на продовольственном рынке. Говоря о мерах для регулирования ценовой ситуации, Патрушев отметил введение «плавающей» экспортной пошлины на зерновые. По его словам, этот механизм позволяет поддерживать внутренние цены на уровне ниже мировых. При этом средства от взимания пошлины направляются на поддержку аграриев.



Кроме того, в первом полугодии 2022 года планируется введение квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельный лимит на отгрузки пшеницы. Ее размер будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сезона. Также введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Это позволяет сохранять стабильные цены в данном сегменте, отмечает министерство.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов заявил, что, по оценке ИКАР, сбор пшеницы в этом сезоне составляет 75,5-76 млн т. При этом он обратил внимание, что многие регионы сообщают об увеличении сбора уже после уборки, что вызывает определенные вопросы. Например, на днях поступило сообщении о приросте сбора на 300 тыс. т пшеницы в Ростовской области.



Урожай ячменя, по словам Рылько, составит 18,2 млн т против 20,9 млн т годом ранее. По этой агрокультуре серьезных добавок после завершения сбора урожая нет. «Ячменя по регионам маловато, но и большого спроса на него нет», — добавил эксперт. Урожай кукурузы, по подсчетам ИКАР, достигнет 15,6 млн т (13,9 млн т в прошлом году), что может стать рекордом. «По этой агрокультуре есть неопределенности, касающиеся того, что Росстат ежегодно достаточно причудливо оценивает перевод урожая в физический вес», — добавил Рылько. Валовой сбор зерна в целом ожидается на уровне 122,7 млн т (минимум — 120,7 млн т) против 133,5 млн т в прошлом году. Рылько также рассказал, что с начала сезона экспортная стоимость российской пшеницы увеличилась на $105 за тонну, и «такого роста не было никогда в истории».

