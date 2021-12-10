В 2022 году урожай зерна может увеличиться

В. Бычков

Урожай зерна в России в 2022 году может составить 126,7 млн т, включая 80,5 млн т пшеницы. Таким прогнозом поделился руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе ежегодной конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2021».



«Мы исходим из того, что посевная площадь озимых в текущем сезоне относительно прошлого снизится на 1,1 млн га и составит порядка 18,8 млн га», — сказал эксперт. Он добавил, что сейчас, по данным Росстата, посеяно 18,4 млн га озимых, однако, как правило, итоговый показатель всегда выше, с учетом предприятий Юга, которые сеют озимые позже.



В этом году аграрии Поволжья сократили посевы озимых на 0,7 млн га из-за нехватки почвенной влаги и неблагоприятной погоды, и Центра — в этом макрорегионе были дожди, которые мешали севу. Также небольшой недосев из-за погодного фактора наблюдался в Сибири и на Урале. «Таким образом, сокращение площадей под озимыми произошло из-за неблагоприятных погодных условий», — подчеркнул Павенский.



При этом, несмотря на снижение площадей, по данным Росгидромета, всего 3% от текущего объема посевов находится в плохом состоянии — около 0,5 млн га. «Это очень низкий показатель «плохих площадей», последний раз он был таким в 2017-м. И это очень большой задел для будущего урожая», — отметил Павенский. Он напомнил, что в прошлом году средний показатель плохих озимых составлял около 20%, а во многих регионах Юга и Центра не взошло до 45% озимых. «Конечно, часть из них восстановилась, часть пересеяли, но все равно, хотя площади под озимыми были рекордными, валовый сбор снизился», — рассказал эксперт.



В этом году Павенский оценивает урожай зерна на уровне 122 млн т, включая 76, 2 млн т пшеницы, однако он не исключает, что цифры могут измениться в большую сторону. «По пшенице это третий результат после 2017-го и 2020 годов, урожай кукурузы тоже достаточно весомый — на уровне 2016-го — 15,3 млн т, а вот по ячменю произошло снижение до 18 млн т с прошлогодних 20,9 млн т», — уточнил он. В этом году достаточно неплохой урожай был собран благодаря Югу и Сибири. Первый поставил новый рекорд в 34,7 млн т, превзойдя показатель 2017-го — 34,7 млн т. В Сибири было собрано 10,9 млн т, и это максимум за последние 12 лет.



В 2022 году, по прогнозам Павенского, будет прирост урожая в Поволжье и Центре, а Юг может повторить свой рекорд или даже его превысить. «В этом макрорегионе есть прирост площадей, причем преимущественно посевы находятся в хорошем состоянии», — отметил эксперт.



Что касается ярового сева под урожай 2022-го, то, по оценкам Павенского, площадь сева однозначно уменьшится по сравнению с текущим годом, так как не будет такого масштабного пересева, показатель будет на уровне среднемноголетнего. По мнению Павенского, аграрии не будут целенаправленно сокращать площади под яровыми зерновыми из-за экспортных пошлин, как опасаются многие аналитики, так как цены на зерновые, даже с учетом пошлин, остаются высокими. А значит, сельхозпроизводители не потеряют интереса к этим агрокультурам.



При этом важно сохранить вложения в землю на уровне не ниже прошлого сезона, прежде всего, это касается внесения удобрений, подчеркнул Павенский. Именно рекордный прирост их внесения под урожай текущего года позволил не допустить падения валового сбора пшеницы до критических значений и существенно улучшил качественные характеристики зерна по белку, отметил эксперт.

