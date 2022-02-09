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Аналитика

Урожай зерна прогнозируется выше прошлогоднего

Однако пока сложно оценить потери озимых и масштабы пересева

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году было собрано 120,66 млн тонн зерна
Pixabay
В прошлом году было собрано 120,66 млн тонн зерна
Pixabay

Урожай зерна в этом году может быть выше, чем в 2021-м, сообщает «Интерфакс», опросивший отраслевых аналитиков. Их первые прогнозы валового сбора варьируются от 125 млн т до 130,2 млн т, в том числе 81-84 млн т пшеницы. В прошлом году, согласно предварительным данным Росстата, было собрано 120,66 млн т зерна, включая 75,9 млн т пшеницы.

Самый консервативный прогноз у Российского зернового союза: 125-127 млн т зерна, в том числе 81 млн т пшеницы. Вице-президент союза Александр Корбут сказал «Интерфаксу», что сейчас оценивать перспективы урожая сложно, поскольку неизвестно, в каком состоянии озимые выйдут из зимовки. Перед их уходом в зиму Росгидромет оценивал, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось около 97% посевов. Корбут сомневается, что в итоге потери будут на уровне 3%, скорее, они окажутся больше. «Снега насыпано много по Центру и Югу. Но сейчас погода теплая, под снегом — вода. И если вдруг будут заморозки, то образуется ледяная корка. А это дополнительные потери, которые могут стать достаточно существенными», — цитирует его агентство.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает потенциал валового сбора зерна в 127 млн т, включая 82-83 млн т пшеницы. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько напоминает, что возможен пересев и подсев полей в случае гибели озимых. «Необходимость в этом будет, только в каких масштабах — станет ясно позже», — прокомментировал он «Интерфаксу», добавив, что пока ИКАР настроен оптимистично.

Базовая оценка аналитического центра «Русагротранса» по урожаю зерна — около 128 млн т, включая 81,4 млн т пшеницы. Руководитель центра Игорь Павенский отметил, что есть риски появления ледяной корки, переувлажнения почвы после интенсивного таяния снега, а также засушливых условий в мае-июне. Однако если эти риски массово не проявятся, то валовой сбор пшеницы может достигнуть 83-84 млн т.

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», в этом году урожай зерна может составить 130,2 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы. Оценка основана на очень хорошем состоянии озимых, поясняет гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.

Работающие в регионах Юга сельхозпроизводители ранее говорили «Агроинвестору», что позитивно оценивают виды на урожай. «Зима в этом году мягкая, <…> виды на их урожай у нас оптимистичные, посевы в хорошем состоянии», — делился гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. Хозяйства группы «Сюкден» посеяли 73 тыс. га озимой пшеницы, по состоянию на 4 февраля состояние озимых было удовлетворительным, их сохранность составляла 100%, говорил финансовый директор компании Глеб Тихомиров. 

По данным Минсельхоза, озимые под урожай 2022 года посеяны на 19 млн га, вся посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га — на 0,9 млн га больше, чем в 2021-м. Яровой сев планируется повести на 53,6 млн га, в том числе министерство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га до 29,53 млн га. Ведомство ожидает, что весенний сев начнется раньше среднемноголетних сроков. В начале февраля сообщалось, что сезонные полевые работы — подкормка озимых — стартовали в Крыму и Чечне.

Татьяна Кулистикова 

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