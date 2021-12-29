Гидрометцентр оценил долю плохих озимых

В последние годы зима все чаще позитивно влияет на растения Pixabay

Озимые в большинстве регионов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, доля невзошедших и изреженных посевов составляет около 3%, что позволяет рассчитывать на хороший урожай в 2022 году, сообщил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В прошлом году доля плохих озимых достигала 22%, напомнил он, в среднем за пять лет — 9%. «Сейчас замечательный результат, и хочется надеяться, что эти условия сохранятся в будущем», — сказал специалист (цитата по трансляции конференции).



В большинстве регионов-житниц состояние растений хорошее и удовлетворительное, отметил Вильфанд. На большей части площадей они прекратили вегетацию в фазе кущения. Так, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах доля озимых в плохом состоянии оценивается на уровне 2-2,5%.



«Есть только один регион, где площадь плохих посевов составляет около 10% — Уральский федеральный округ, но в этом тоже нет ничего страшного. И весной, и летом, и осенью там был страшный дефицит осадков, поэтому сеять приходилось в сухую землю, — рассказал он. — Но площадь посевов там не такая большая, и в целом негативного влияния на будущий урожай оказано не было».



Также, по словам Вильфанда, если раньше зима, как правило, ухудшала состояние озимых — они выпревали или вымерзали из-за недостаточного снежного покрова — то в последние годы зима все чаще помогает аграриям, что связано с потеплением климата. «Будем надеяться, что поможет и в этом году», — добавил он.



Минсельхоз ранее сообщил, что озимые под урожай 2022 года посеяны примерно на 19 млн га. При этом ведомство рассчитывало, что площадь сева будет на 0,5 млн га больше.

