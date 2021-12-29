разделы

реклама

журналы

USD

73.724 (0,23%)

EUR

83.35 (0,22%)

MOEX

3743.97 (-0,89%)

BRENT

78.46 (-0,27%)

Пшеница

778.4 (-0,64%)

Сахар

18.96 (-1,30%)

USD

73.724 (0,23%)

EUR

83.35 (0,22%)

MOEX

3743.97 (-0,89%)

BRENT

78.46 (-0,27%)

Пшеница

778.4 (-0,64%)

Сахар

18.96 (-1,30%)

USD

73.724 (0,23%)

EUR

83.35 (0,22%)

MOEX

3743.97 (-0,89%)

BRENT

78.46 (-0,27%)

Пшеница

778.4 (-0,64%)

Сахар

18.96 (-1,30%)

USD

73.724 (0,23%)

EUR

83.35 (0,22%)

MOEX

3743.97 (-0,89%)

BRENT

78.46 (-0,27%)

Пшеница

778.4 (-0,64%)

Сахар

18.96 (-1,30%)

USD

73.724 (0,23%)

EUR

83.35 (0,22%)

MOEX

3743.97 (-0,89%)

BRENT

78.46 (-0,27%)

Пшеница

778.4 (-0,64%)

Сахар

18.96 (-1,30%)

Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Аналитика

Гидрометцентр оценил долю плохих озимых

Она составляет 3% против 22% в прошлом году

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В последние годы зима все чаще позитивно влияет на растения
Pixabay
В последние годы зима все чаще позитивно влияет на растения
Pixabay

Озимые в большинстве регионов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, доля невзошедших и изреженных посевов составляет около 3%, что позволяет рассчитывать на хороший урожай в 2022 году, сообщил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В прошлом году доля плохих озимых достигала 22%, напомнил он, в среднем за пять лет — 9%. «Сейчас замечательный результат, и хочется надеяться, что эти условия сохранятся в будущем», — сказал специалист (цитата по трансляции конференции).

В большинстве регионов-житниц состояние растений хорошее и удовлетворительное, отметил Вильфанд. На большей части площадей они прекратили вегетацию в фазе кущения. Так, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах доля озимых в плохом состоянии оценивается на уровне 2-2,5%.

«Есть только один регион, где площадь плохих посевов составляет около 10% — Уральский федеральный округ, но в этом тоже нет ничего страшного. И весной, и летом, и осенью там был страшный дефицит осадков, поэтому сеять приходилось в сухую землю, — рассказал он. — Но площадь посевов там не такая большая, и в целом негативного влияния на будущий урожай оказано не было».

Также, по словам Вильфанда, если раньше зима, как правило, ухудшала состояние озимых — они выпревали или вымерзали из-за недостаточного снежного покрова — то в последние годы зима все чаще помогает аграриям, что связано с потеплением климата. «Будем надеяться, что поможет и в этом году», — добавил он.

Минсельхоз ранее сообщил, что озимые под урожай 2022 года посеяны примерно на 19 млн га. При этом ведомство рассчитывало, что площадь сева будет на 0,5 млн га больше.

Татьяна Кулистикова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений
«Агроинвестор» №12, декабрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2021
Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году

«Агроинвестор»

Уже не драйвер, еще не тормоз. Какие факторы влияли на агросектор в 2021 году
Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать

«Агроинвестор»

Растениеводство под давлением. Урожай основных агрокультур в 2021 году получился неплохим, но часть маржи от его реализации аграриям приходится отдавать