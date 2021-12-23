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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Аналитика

Озимые заняли около 19 млн гектаров

Аграрии Юга посеяли рекордные площади озимой пшеницы и рапса

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Посевы озимых в Центре сократились
Pixabay
Посевы озимых в Центре сократились
Pixabay

В России завершен озимый сев, по предварительным данным Минсельхоза, его площадь составила около 19 млн га. Также проведена работа по планированию структуры посевных площадей на 2022 год: прогнозируется увеличение посевов яровых зерновых, сахарной свеклы, рапса, сои, картофеля и овощей открытого грунта, сообщило ведомство.

Результаты озимого сева в этом году неплохие. Такую оценку посевной кампании дал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе организованного «Агроинвестором», компаниями OMYA, BASF и «Агролига России» вебинара «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур». При этом эксперт отметил, что на Юге наблюдается рекордный сев озимых пшеницы и рапса.

А вот в Центре произошло небольшое снижение площадей под озимыми. «Это связано с тем, что в макрорегионе значительные посевы озимых под урожай 2021 года пересевались из-за их гибели другими агрокультурами с более поздними сроками уборки. Из-за этого удалось засеять не все площади, планируемые под озимые урожая 2022-го», — пояснил Рылько. В Поволжье тоже наблюдается небольшое сокращение посевов озимых. А вот в Сибири и на Урале площади под озимыми в этом сезоне относительно прошлого достаточно значительные, рассказал гендиректор ИКАРа.

«Несмотря на рекордный сев озимых рапса и пшеницы на Юге, в целом в России площади под озимыми снизились. При этом состояние посевов в большинстве регионов достаточно хорошее, за исключением юго-востока Поволжья, который, однако, не является определяющим регионом в общем объеме урожая озимых», — отметил Рылько.

В прошлом году, по данным Минсельхоза, озимые заняли рекордную площадь — 19,3 млн га, тогда как годом ранее площадь была на уровне 18,3 млн га. Ранее министерство рассчитывало, что посевы озимых под урожай 2022 года могут составить 19,5 млн га.

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