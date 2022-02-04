Сельхозпроизводство по итогам 2021 года снизилось на 0,9%

Минсельхоз допускал более существенное снижение производства сельхозпродукции Pixabay

Объем производства сельхозпродукции во всех хозяйствах в прошлом году составил 7,57 трлн руб. в фактических ценах, что на 0,9% ниже показателя 2020-го (в сопоставимых ценах), следует из данных Росстата. Производство продукции растениеводства снизилось на 1,4%, животноводства — на 0,2%. Индекс оказался отрицательным впервые с 2018 года, когда отрасль ушла в минус на 0,2%. По итогам 2020 года сельхозпроизводство увеличилось на 1,3%.



В прошлом году прирост производства сельхозпродукции продемонстрировали только КФХ — на 1,3%. В том числе сектор растениеводства прибавил 1,1%, животноводства — 2,4%. В стоимостном выражении объем выпуска составил 1,16 трлн руб. Сельхозорганизации сократили производство на 0,8% до 4,48 трлн руб., хозяйства населения — на 2,1% до 1,9 трлн руб., оценил Росстат. В структуре производства сельхозпродукции 59,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% — на фермерские хозяйства, 25,5% — на ЛПХ.



По предварительным данным Росстата, в прошлом году валовой сбор зерна составил 120,66 млн т против 133,5 млн т в 2020-м, в том числе урожай пшеницы сократился с 85,9 млн т до 75,9 млн т. Производство подсолнечника увеличилось с 13,3 млн т до 15,5 млн т, сои — с 4,3 млн т до 4,76 млн т, рапса — с 2,57 млн т до 2,79 млн т. Сахарной свеклы было накопано 38,7 млн т против 33,9 млн т в 2020 году. Урожай картофеля во всех хозяйствах уменьшился с 19,6 млн т до 18,2 млн т, в том числе хозяйства населения сократили производство с 12,8 млн т до 11,7 млн т. Валовой сбор овощей также снизился, хотя и менее значительно: с почти 13,9 млн т до 13,3 млн т. В том числе на долю ЛПХ пришлось 6,9 млн т — примерно на уровне 2020 года.



За январь-декабрь прошлого года производство скота и птицы на убой увеличилось на 0,3% относительно 2020 года, составив 15,7 млн т (здесь и далее — в живом весе), оценил Росстат. В том числе производство КРС на убой выросло на 1% до 2,87 млн т, свиней — на 0,4% до почти 5,5 млн т, по птице динамика была близка к нулю (0,03%), производство составило 6,7 млн т. Валовой надой молока вырос на 0,2% до 32,3 млн т, выпуск яиц остался на уровне 44,9 млрд штук. При этом статведомство зафиксировало сокращение стада КРС на 2% до 17,7 млн животных во всех хозяйствах, в том числе коров — на 1,9% до 7,7 млн. Поголовье свиней выросло на 1,5% до 26,2 млн, птицы — на 3,3% до 536,9 млн.



В середине декабря на правительственном часе в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что по итогам 2021 года производство продукции сельского хозяйства может снизиться на 2%. В 2022-м, по его словам, индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%. «Год для аграриев сложился крайне непростым. Начиная с прошлого озимого сева и на протяжении этого года погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства, в 16 регионах был объявлен режим ЧС природного характера. И, конечно, наша отрасль, как и другие, испытывает на себе влияние пандемии», — пояснял министр.

