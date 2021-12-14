В этом году сельхозпроизводство может снизиться на 2%

Рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021 году составит 23,4% Pixabay

Производство продукции сельского хозяйства в России в этом году снизится на 2%. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал на правительственном часе в Госдуме. В следующем году, по его словам, индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс производства продукции АПК — до 101%. В 2020 году сельхозпроизводство выросло на 1,3%.



По словам министра, рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021 году составит 23,4%. Патрушев отметил, что сезонные полевые работы сейчас почти завершены. «Год для аграриев сложился крайне непростым. Начиная с прошлого озимого сева и на протяжении этого года погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства, в 16 регионах был объявлен режим ЧС природного характера. И, конечно, наша отрасль, как и другие, испытывает на себе влияние пандемии», — сказал он.



Патрушев также рассказал, что полученный в этом году урожай по основным позициям превышает запланированный в госпрограмме показатель. По оценке Минсельхоза, объем сбора зерновых в чистом весе превысит 123 млн т, в том числе около 76 млн т пшеницы. «Это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны», — подчеркнул министр. Кроме того, будет собрано 23 млн т масличных, более 40 млн т сахарной свеклы, порядка 7 млн т овощей. Все эти показатели выше уровня прошлого года, уточнил он. Урожай картофеля в организованном секторе, по словам Патрушева, превысит 6,7 млн т, кроме того, обновится рекорд по сбору плодов и ягод.



Говоря о перспективах 2022 года, министр сообщил, что вместе с регионами проработана структура посевных площадей под будущий урожай. «В целом площадь вырастет более чем на 1 млн га. Увеличение планируется под яровыми зерновыми, в том числе под гречихой, под сахарной свеклой, рапсом, соей. Особое внимание уделим наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта», — сказал он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что прирост производства сельхозпродукции будет находиться в районе 0-0,5% относительно уровня прошлого года. Причиной низких показателей является сокращение объемов производства. «Причем снижение сбора зерна показало, что оно является более значимым драйвером для растениеводства, чем остальные агрокультуры. Согласно отчетам, мы получили хороший урожай сахарной свеклы и масличных», — сказал он.



Кроме того, животноводство в этом году не демонстрирует существенного роста, отметил Корбут. Это не касается только производства молока. «Все эти факторы приводят к тому, что производство продукции АПК будет ниже, что может привести к стагнации рынка. Я бы не стал связывать это только с природно-климатическими условиями, африканской чумой свиней и гриппом птиц, хотя это очень удобно, так как это независимые от нас факторы», — рассуждает Корбут.



Он связывает проблемы и с тем, что политика приоритетности поддержки холдингов и крупных хозяйств себя исчерпала. «Фермерские и другие малых хозяйства дают большой объем производства и растут более стабильно. Однако большая часть ресурсов для них малодоступна, все уходит крупным игрокам», — говорит Корбут. Еще одним фактором он назвал снижение стимулов к активному производству, что связано с «чрезмерным и не вполне рациональным государственным давлением на производителей».



В ходе правительственного часа Патрушев также сказал, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам года составит $35 млрд. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что объем агроэкспорта будет на уровне $34-35 млрд. Министр отметил, что особое внимание уделяется поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. «Сейчас в структуре внешней торговли она занимает все большее место, например, экспорт кондитерских изделий в текущем году вырос на 20%, а напитков — на 35%», — отметил он. По словам Патрушева, на объемы экспорта повлиял рост мировых цен на продовольствие.

