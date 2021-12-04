По итогам года динамика в агросекторе может оказаться отрицательной

В 2021 году урожай зерна ниже прошлогоднего Pixabay

По итогам года динамика производства продукции сельского хозяйства может оказаться близкой к нулю или даже отрицательной, тогда как экономика в целом покажет максимальный за 10 лет рост, считают опрошенные «Агроинвестором» эксперты.



«По итогам года мы ожидаем темп роста ВВП около 4,1%. Основными драйверами будут промышленное производство, строительство и отрасли потребительского сектора, вклад производства сельхозпродукции в этом году будет нейтральным, — комментирует руководитель направления «Аграрная экономика» Института Внешэкономбанка Лидия Илюшина. — По предварительной оценке, по итогам текущего года производство продукции сельского хозяйства может оказаться на уровне прошлого года или покажет незначительный рост — около 0,5%». Эта оценка основана на ожидаемом снижении объемов сбора зерна, но при рекордном производстве масличных, а также высоком урожае сахарной свеклы, фруктов и ягод, поясняет эксперт.



Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что увеличение ВВП в текущем году будет максимальным за 10 лет — около 4%. «Этот рост преимущественно восстановительный и отражает “отскок” показателей основных секторов экономики после падения прошлого года. Поэтому не стоит преувеличивать значение этого роста, поскольку сокращение ВВП в 2020-м составило 3%, таким образом, мы имеем всего плюс 1% за два года», — подчеркивает она. Что касается сельского хозяйства, то в 2020 году оно показало рост, причем главный вклад был сделан высоким урожаем зерна. В этом году его валовой сбор будет ниже прошлогоднего, и, несмотря на рекордный урожай масличных, в целом сектор уйдет в минус, и валовой объем добавленной стоимости сельского хозяйства сократится, но не более чем на 1%, оценивает эксперт.



Увеличение ВВП в 2021 году будет довольно высоким, на уровне 4,3%, соглашается руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. В агросекторе, по его мнению, высока вероятность того, что динамика по итогам года будет близка к нулю. Кроме уменьшения валового сбора зерна, негативный вклад вносит сокращение производства овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий в период посадки, вегетации и уборки. На показатели в животноводстве отрицательно повлияла сложная эпизоотическая ситуация, хотя уровень производства прошлого года сохранился и, возможно, будет превышен по итогам года, отмечает Тарасов. Вследствие неблагоприятной эпизоотической ситуации в течение года наблюдалось снижение производства скота и птицы, однако к концу года за счет стабилизации ситуации, а также ввода новых мощностей в свиноводстве возможен небольшой рост, добавляет Илюшина.



Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, в этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 1,3% в 2020-м. Замедление динамики ведомство объясняет сложившимися в ряде регионов неблагоприятными погодными условиями, которые привели к гибели части посевов. Минсельхоз летом в Нацдокладе о реализации агрогоспрограммы за 2020 год прогнозировал, что в 2021-м отрасль прибавит 1,5%. По итогам января — октября, согласно Росстату, производство сельхозпродукции уменьшилось на 2,9% относительно аналогичного периода 2020 года.



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