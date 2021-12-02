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Аналитика

За 10 месяцев производство сельхозпродукции упало почти на 3%

Негативная динамика отмечена в животноводстве

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В январе — октябре прошлого года сельхозпроизводство выросло на 1,6%
Pixabay
В январе — октябре прошлого года сельхозпроизводство выросло на 1,6%
Pixabay

Производство сельхозпродукции в России по итогам января — октября сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 6,5 трлн руб., сообщает Росстат. При этом в октябре зафиксирован рост на 5,5% до 1,2 трлн руб. после двух месяцев снижения. Год назад в октябре производство сельхозпродукции снизилось на 4,7%, за 10 месяцев 2020-го был рост на уровне 1,6%.

По данным Минсельхоза на 1 декабря, в стране собрано 126,3 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 79 млн т пшеницы, 18,9 млн т ячменя и 15,6 млн т кукурузы. Урожай подсолнечника составил 15,7 млн т, рапса — 3 млн т, сои — 4,9 млн т. Сахарной свеклы накопано 40,6 млн т. Сбор картофеля и овощей в товарном секторе составил 6,7 млн т и 5,1 млн т.

Росстат, сравнивающий данные на 22 ноября, зафиксировал снижение производства зерна на 8,6%. При этом урожай подсолнечника оказался 16,5% выше, чем годом ранее, сахарной свеклы — на 20,8% больше. Средняя урожайность зерновых снизилась на 6,3% до 28,8 ц/га, подсолнечника — увеличилась на 0,8% до 16,1 ц/га, сахарной свеклы — на 12,6% до 409 ц/га.

В животноводстве статведомство также зафиксировало негативную динамику. По состоянию на конец октября поголовье КРС во всех хозяйствах составляло 18,3 млн — на 1,9% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В том числе поголовье коров уменьшилось на 1,9% до 7,9 млн, свиней — увеличилось на 1,7% до 27,2 млн.

По расчетам Росстата, производство молока в октябре во всех хозяйствах сохранилось на уровне прошлого года и составило 2,6 млн т. По сравнению с сентябрем производство снизилось на 7,4%. Отрицательный показатель был зафиксирован и за 10 месяцев — минус 0,1% (27,5 млн т). Негативный тренд отмечен и в производстве яиц. В октябре в годовом выражении снижение составило 0,1% (3,7 млрд штук), по сравнению с сентябрем — 1,5%. За 10 месяцев производство сократилось на 0,2% до 37,8 млрд штук.

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны на 2021 и плановый период 2022—2024 годов, опубликованный Минэкономразвития в сентябре, в этом году ведомство ожидает замедления динамики производства продукции сельского хозяйства на фоне сложившихся природно-климатических условий. Рост сельхозпроизводства может составить 1% против 1,5% в 2020-м.

Екатерина Шокурова 

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