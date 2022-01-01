Итоги 2021 года: рост себестоимости, влияние пандемии и экспортные пошлины

Е. Разумный

2021 год стал непростым для агросектора, и хотя итоги развития отрасли окончательно еще не подведены, по всей видимости, производство сельхозпродукции снизится по сравнению с 2020-м. Тем не менее, в прошедшем году были и позитивные события. «Агроинвестор» попросил отраслевых экспертов оценить, что стало самым негативным для АПК в прошедшем году, а что повлияло на него положительно.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка:



- В числе самых негативных для АПК факторов 2021 года я бы назвал два: экспортные пошлины в растениеводстве и ухудшение эпизоотической ситуации в животноводстве. Оба эти фактора сдерживают или могут начать сдерживать экономический рост агросекторе.



Среди позитивных событий, произошедших в 2021 году в сельском хозяйстве, можно назвать рекордный экспорт продовольствия и прорыв на внешние рынки, куда мы долгое время не могли попасть: например, наша страна начала значимые поставки пшеницы в Алжир и Саудовскую Аравию.



В 2022 году мировые цены на все биржевые товары могут не вырасти или даже снизиться, увеличение физического экспорта ряда товаров ограничено экспортными пошлинами, по другой продукции, похоже, достигнут временный максимум. Многое будет зависеть и от динамики курса рубля. Конечно, и другие сценарии пока не исключены — рынки остаются исключительно волатильными.



Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации:



- Учитывая все сложности, с которыми столкнулись производители продуктов питания в 2021 году и то беспрецедентно активное участие государства в ценообразовании для снижения негативных последствий для потребителей, думаю, не будет преувеличением сказать, что отказ государства от административного установления цен на мясо и мясопродукты и ограничений экспорта мяса воспринимается отраслевым сообществом очень позитивно. В результате нам удалось восстановить объемы производства до уровня 2020 года, несмотря на трудности первой половины 2021-го, и поставить рекорд по продажам мяса за рубеж.



К самым негативным для мясной отрасли событиям можно отнести рост себестоимости производства, связанный с удорожанием всех составляющих кормов, угрожающий дефицит кормовых добавок и витаминов, решение о стимулировании льготного импорта свинины и говядины по нулевой ставке таможенной пошлины. Трудно сказать, что из перечисленного самое негативное.



Михаил Глушков, директор Плодоовощного союза:



- Самым позитивным событием для плодоовощного сектора стало введение нового механизма господдержки тепличной отрасли, который начнет действовать с 2022 года, — возмещение операционных затрат в рамках постановления 1445. За всю историю для отрасли такого не делалось никогда. Это очень хорошая и эффективная мера, которая направлена на поддержку предприятий, производящих тепличную продукцию круглый год. На следующий год на это направление из бюджета выделено 960 млн руб.



Самым негативным стало снижение ставки субсидирования по льготным кредитам с сентября 2021 года с 0,9% до 0,8%. То есть, если раньше из федерального бюджета субсидировалось 90% ключевой ставки, то теперь возмещается 80%. Такое решение однозначно ухудшило инвестиционную привлекательность сельского хозяйства. Льготные кредиты для АПК — важная мера поддержки, поскольку сектору постоянно нужны средства на обновление техники, модернизацию. Снижение ставки субсидирования приведет к увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.



Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов:



- Среди самых негативных событий для свиноводческой отрасли можно выделить несколько. Во-первых, совокупность всех проблем, связанных с пандемией, привела к тому, что себестоимость производства живых свиней за последние два года к концу 2021-го выросла минимум на 30%, а в отдельных случаях — даже на 40%. Это, пожалуй, самое неприятное и тяжелое событие для отрасли, ставшее следствием удорожания кормов, ингредиентов, а также логистических проблем.



Второе негативное событие — резко усилившиеся проблемы, связанные с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Мы давно живем с этим заболеванием и совместными усилиями бизнеса и государства уже выработаны всевозможные меры по предотвращению его распространения. Однако в 2021 году сумма различных факторов привела к тому, что за последние полтора года наши предприятия были вынуждены уничтожить миллион свиней — до этого за десять лет было уничтожено 2 млн свиней. Потери бизнеса за второе полугодие 2020-го и весь 2021-й можно посчитать: минимальные убытки предприятий при уничтожении 50 тыс. свиней составляют порядка 500 млн руб. И это только прямые убытки, а есть еще недополученная прибыль от вынужденного простоя.



В числе самых позитивных для отрасли событий 2021 года можно отметить продолжающийся несмотря ни на что инвестиционный тренд. Сохранился прирост производства и введение новых мощностей в соответствии с планами компаний. Общее производство благодаря вводу новых мощностей выросло на 5%, однако из-за выбытия поголовья на других предприятиях из-за АЧС всего по году прирост производства свинины составит лишь 1% относительно 2020-го.



Кроме того, несмотря на снижение платежеспособности населения из-за пандемии, мы наблюдали повышенный спрос на свинину. Ее потребление в этом году достигло исторических максимумов — около 28 кг на человека. Повышенный спрос в совокупности сокращением стада из-за АЧС позволили повысить оптовые цены на свинину в зависимости от конкретного вида продукции на 15-20% и частично компенсировать увеличение себестоимости производства. Таким образом, хотя маржа производителей существенно снизилась, она пока еще остается.



Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко»):



- Одним из самых позитивных факторов для рынка продуктов питания в целом стало появление прообраза продовольственной помощи нуждающимся. Второй год подряд из бюджета выделяются деньги семьям с детьми, а в 2021-м средства дополнительно выделялись пенсионерам. В бюджете на 2022 год тоже заложены достаточно существенные суммы на эти цели. Данный механизм позволит поддерживать социально незащищенные слои населения и стимулировать потребление качественных продуктов питания.



Если говорить о факторах, негативно влияющих на развитие АПК в целом и молочный сектор частности, то это резкое увеличение ценовых диспропорций на продовольственном рынке. Существенно подорожали основные составляющие себестоимости, в том числе молочной продукции, которые было невозможно компенсировать повышением цены на фермах в случае с сырым молоком и на полке — в случае с готовой продукцией. На десятки, а то и сотни процентов выросли цены на корма, минеральные удобрения, оборудования, упаковку, паллеты для транспортировки. При этом цены на молоко-сырье и молочную продукцию поднялись меньше, чем на уровень продовольственной инфляции.

