Рентабельность производства пшеницы снизилась впервые с 2017 года

Причиной снижения рентабельности Минсельхоз назвал падение урожайности Pixabay

Рентабельность производства пшеницы в России по итогам 2021 года сократилась до 51,8% против 56,1% в 2020 году без учета господдержки. Показатель продемонстрировал отрицательную динамику впервые с 2017 года, когда рентабельность составляла 20,8%. Такая информация содержится в презентации Минсельхоза, на которую ссылается «Коммерсантъ» .



Причиной снижения рентабельности производства пшеницы, по данным Минсельхоза, стали неблагоприятные погодные условия в ряде регионов России, которые привели к падению урожайности, пишет издание. Однако по другим агрокультурам показатель только растет. Так, согласно презентации, рентабельность производства кукурузы увеличилась с 48,4% до 51,2%, зернобобовых — с 49,9% до 50,5%, подсолнечника — с 80,2% до 95,4%, сои — с 49,4% до 77,7%, сахарной свеклы — с 43,4% до 50,4%.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что рентабельность выше 50% — это хороший уровень. «Мало какой бизнес не только в России, но и в мире может показать такие операционные результаты. Однако я сомневаюсь, что речь идет о рентабельности бизнеса. Аграрии еще не сдали финансовую отчетность за 2021 год, поэтому судить о рентабельности растениеводческого бизнеса пока рано. Это можно будет сделать не ранее апреля-мая», — считает он. ​



По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, производители пшеницы сейчас несут серьезные затраты: удобрения подорожали в два раза, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы — на 30-50%. При этом экспортные пошлины ограничили цену реализации пшеницы, что не позволило компенсировать рост издержек, сказал Недужко «Агроинвестору». По его словам, совокупность этих факторов привела к снижению рентабельности производства пшеницы. Недужко добавил, что в условиях роста затрат и наличия экспортной пошлины некоторые сельхозпроизводители сокращают посевы пшеницы. «Однако в агрохолдинге «Степь» посевы пшеницы остались на уровне прошлого года, при этом мы наращиваем площади под высокомаржинальными нишевыми агрокультурами, чтобы компенсировать доходность», — отметил он.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что в этом году рентабельность зернового производства может резко снизиться. Одной из основных причин она назвала высокие экспортные пошлины, которые ведут к увеличению недополучения прибыли производителями. «В условиях роста цен на все составляющие себестоимости выращивания зерновых это приведет к резкому падению рентабельности производства», — считает она.



С начала сезона темпы роста закупочных цен на пшеницу у производителей были ниже, чем прирост экспортных цен, продолжает Тюрина. Так, с 1 июля 2021 года по 23 января 2022 года пшеница 4-го класса у производителей подорожала на 20%, или на $35 за тонну. «Сейчас разрыв внутренних и экспортных цен составляет более $110 за тонну, в начале сезона он был на уровне $60 за тонну», — сравнила она. По словам Тюриной, экспортеры закладывают риски изменения плавающей пошлины в снижение закупочных цен у сельхозпроизводителей.



При этом производители пшеницы отмечают особенно высокий рост цен на качественные семена, особенно подорожал импортный посевной материал, говорит Тюрина. Также наблюдается повышение цен на средства защиты растений и горюче-смазочные материалы. «Субсидии на производство зерновых получают далеко не все производители. Фермеры, например, получают очень маленький процент господдержки. Все это ведет к росту затрат и снижению рентабельности», — отметила она. В этих условиях интерес к агробизнесу, в том числе к выращиванию зерновых, снижается, добавляет Тюрина.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что рентабельность выше 50% — это хороший уровень. «Мало какой бизнес не только в России, но и в мире может показать такие операционные результаты. Однако я сомневаюсь, что речь идет о рентабельности бизнеса. Аграрии еще не сдали финансовую отчетность за 2021 год, поэтому судить о рентабельности растениеводческого бизнеса пока рано. Это можно будет сделать не ранее апреля-мая», — считает он. ​

