Экспортные цены на пшеницу незначительно выросли

С начала сезона-2021/22 по 22 декабря экспорт зерна из России составил 17,3 млн тонн www.gt-ksk.com

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу немного увеличились после трех недель снижения вслед за мировыми бэнчмарками в Чикаго и Париже, сообщает Reuters со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Так, по данным ИКАР, цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в январе выросла на $1 до $330/т (FOB) в черноморских портах. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что к концу прошлой недели цена пшеницы с протеином 12,5% оставалась на прежнем уровне — около $333/т FOB.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 100 руб. до 14,9 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 14,9 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Павенский отметил, что на CPT цена пшеницы находится на уровне около 16,7 тыс. руб./т без НДС, при этом активность закупок перед новогодними праздниками была на низком уровне. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что российская пшеница в глубоководных портах сейчас стоит 16,3 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15 тыс. руб. за тонну.



Внутренние цены в Центре и Поволжье, по словам Павенского, после длительного периода стабильных уровней начали корректироваться вниз на фоне снижения спроса со стороны переработчиков, которые в основном сформировали запасы до конца января — начала февраля следующего года. Так, в Центре цена пшеницы 4-го класса снизилась в среднем до 15,35 тыс. руб./т EXW без НДС (минус 150 руб./т), в Поволжье — до 14,1 тыс. руб./т (минус 550 руб./т).



Аналитики «СовЭкона» отмечают низкую торговую активность на внутреннем рынке. «Вопреки традиционной практике, приближение длинных новогодних праздников не привело к существенному увеличению спроса. Покупатели по-прежнему расслаблены и не спешат покупать, поскольку потенциал роста рублевых цен ограничен строгими экспортными пошлинами», — говорится в обзоре агентства.



Пошлина на экспорт пшеницы с 29 декабря увеличится с $94 до $94,9 за тонну, сообщал на прошлой неделе Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится с $84,8 до $83,5 за тонну, на кукурузу — вырастет с $55 до $69 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $335,6 за тонну ($334,3 неделей ранее), на ячмень — $304,4 ($306,2), на кукурузу — $283,6 ($263,6) за тонну. В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин будут действовать по 11 января 2022 года, уточнял Минсельхоз. Пошлины, которые планируется опубликовать 30 декабря, будут действовать с 12 по 18 января.



С начала сезона-2021/22 по 22 декабря экспорт зерна из России составил 17,3 млн т, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе 14,7 млн т пришлось на пшеницу, что на 38% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,85 млн т — на 41% меньше, кукурузы — 0,66 млн т (-15%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Центр оценивает экспорт зерна в декабре на уровне 4,3 млн т, включая 3,9 млн т пшеницы.



Павенский снизил прогноз экспорта пшеницы в декабре с учетом вывоза в страны ЕЭАС с 3,7 млн т до 3,5-3,6 млн т на фоне замедления отгрузок из-за ухудшения погодных условий. К 26 декабря, по его словам, вывезено порядка 2,8 млн. т. «В целом за июль-декабрь 2021 года ожидается экспорт около 22,1 млн т пшеницы, что на 17% ниже, чем год назад», — рассказал эксперт. По оценке Зернина, никаких «сюрпризов» в январе ожидать не стоит. «По нашим оценкам, объемы будут в рабочем диапазоне этого сезона. Снижение вывоза может быть на уровне минус 20-25%», — предполагает он.

