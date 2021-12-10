Россия может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в этом сезоне

Основной конкурент России по экспорту пшеницы — Евросоюз www.vistaport.ru

Россия в этом сезоне не сдаст лидерских позиций на мировом рынке пшеницы. Такое мнение озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2021». Он оценивает результат по экспорту в текущем сезоне как неплохой. «Часто говорят, что Россия перестанет быть лидером по экспорту пшеницы в текущем сезоне, но это не так. ЕС, наш основной конкурент по вывозу агрокультуры, вряд ли сможет экспортировать объем в 33 млн т мягкой пшеницы, который сможет поставить на внешние рынки Россия. А значит, первое место в своей нише — экспорте мягкой пшеницы — мы в текущем сезоне удержим», — уверен Павенский.



Основные конкуренты России по поставкам пшеницы на мировой рынок: Евросоюз, Украина, Канада, США и Аргентина, напомнил эксперт. Совокупно в этом сезоне их потенциал поставок мягкой пшеницы на мировые рынки составляет порядка 130 млн т, что на 12 млн т выше, чем в предыдущем сельхозгоду. При этом ЕС и Украина экспортируют зерно достаточно активно и составляют существенную конкуренцию России.



Австралия, которая начала экспортировать свой урожай недавно, вывозит пшеницу очень высокими темпами и с октября уже отгрузила на мировые рынки 2,7 млн т, тогда как в прошлом сезоне за этот период она вывезла всего 0,9 млн т. «Дело в том, что в этом сезоне страна ожидает рекордный урожай в 34-36 млн т по сравнению с прошлогодним показателем 33 млн т», — пояснил Павенский. Рекордный урожай пшеницы ожидается в текущем сезоне и в Аргентине — порядка 21-22 млн т против 17 млн т в предыдущем. «Конечно, это очень существенная конкуренция, однако в Канаде и США наблюдается снижение урожая», — добавил он. Россия в этом сезоне, по оценкам Павенского, вывезет с учетом отгрузок в страны ЕАЭС порядка 33 млн т пшеницы — на 6 млн т меньше, чем в прошлом. Соответственно, по всем ключевым мировым поставщикам пшеницы прибавка экспортного потенциала составит 5,5 млн т.



Основные импортеры российской пшеницы — страны Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA), некоторые азиатские страны. И рост спроса на агрокультуру со стороны этих покупателей в текущем сезоне вырастет, в первую очередь, из-за пострадавших от засухи Ирана, Турции, Алжира. По оценкам аналитического центра «Русагротранса», импорт пшеницы в регион MENA в текущем сезоне относительно прошлого увеличится на 9,4 млн т до 78,8 млн т.



На фоне роста спроса в упомянутых странах и снижения урожая в Северном полушарии мировые цены на пшеницу повышаются и приближаются к максимумам сезона-2012/13, подчеркнул Павенский. На FOB Новороссийск в текущем сезоне цены достигали $340 за тонну, сейчас они немного снизились до $335 за тонну.



Внутренние цены на пшеницу тоже росли начиная с сентября и достигли 18 тыс. руб./т. «Это уровень, близкий к пику прошлого года, когда цены достигали 18,5 тыс. руб./т», — подчеркнул Павенский. Сейчас цены на пшеницу на внутреннем рынке под давлением мировых несколько снизились и находятся на уровне 17,5-17,6 тыс. руб./т.



«Несмотря на то, что российский рынок находится под давлением пошлин, наши цены на пшеницу достаточно конкурентны», — подчеркнул Павенский. Тогда как российская пшеница стоит $335 за тонну, цены на пшеницу США составляют $347/т, Украины — $336/т. Французское и аргентинское зерно несколько дешевле — $333 и $325 за тонну соответственно, однако, обращает внимание Павенский, эти страны находятся дальше от наших основных рынков сбыта, а значит, для покупателей это дополнительные затраты на логистику.



Всего в июле-ноябре текущего года, по расчетам «Русагротранса», вывоз зерна и зернобобовых из России с учетом стран ЕАЭС составил 23 млн т, что на 4,5 млн т меньше, чем в аналогичный период 2020-го. Потенциал экспорта упомянутых агрокультур в текущем сезоне — 42,5 млн т против 51,45 млн т в прошлом. Павенский добавил, что в текущем сезоне существенно выросли отгрузки зерна в ЕАЭС, они могут достигнуть рекордных 3,8-4 млн т по итогам сезона, что вполне логично, ведь на эти страны не распространяется действие экспортных пошлин. Из стран дальнего зарубежья основным покупателем российской пшеницы стал Иран. Павенский отмечает, что туда в этом сезоне уже отгружено 3,7 млн т агрокультуры, тогда как в прошлом сезоне за аналогичный период на этот рынок было поставлено всего 0,5 млн т пшеницы, а за весь минувший сезон — 1,5 млн т.

