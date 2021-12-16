Квота на экспорт зерна в 2022 году может составить 11 млн тонн

Нововведением станет выделение отдельной квоты на вывоз пшеницы в 2022 году Д. Абрамов

Квота на экспорт зерна из России в 2022 году может составить 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. Предполагается, что мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Об этом «Интерфаксу» рассказали источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов. Это меньше, чем обсуждавшиеся ранее ориентиры в 14 млн т зерна, включая 9 млн т пшеницы.



Источник агентства также рассказал, что проекты всех документов, касающихся введения квоты и ее распределения, будут опубликованы на официальном портале правовых актов в ближайшее время. Нововведением станет выделение отдельной квоты на вывоз пшеницы в 2022 году. О возможном введении этой меры в начале октября говорила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, отдельная квота необходима, чтобы предотвратить новый виток роста цен.



В этом году с 15 февраля по 30 июня в России действовала квота на экспорт 17,5 млн т зерна. В ее рамках пшеница облагалась пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень — 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная плавающая пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин оценил новый объем квоты, как «рабочий». «Показатель по пшенице, как по основному экспортному продукту, снижена всего на 1 млн т от первоначального предложения Минсельхоза. Большее изменение коснулось кормовых культур. Здесь, скорее всего, правительство учло обращения животноводов. Но кормовые культуры никогда серьезно не влияли на итоговые объемы экспорта зерна», — сказал он «Агроинвестору».



В октябре вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что для рынка было бы комфортно не вводить квоту, потому что объемы производства, в частности пшеницы, полностью позволяют закрывать внутренние потребности, и зерно еще остается. В целом, по его словам, два ограничительных механизма — пошлина и квота — «это перебор». По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45-48 млн т. В прошлом сезоне было отгружено 49 млн т, в том числе 38,4 млн т пшеницы.

