В этом году качество российской пшеницы рекордно высокое

Доля фуражной пшеницы оказалось минимальной — ниже 13% Pixabay

В последние годы Россия стабильно увеличивала качество пшеницы, и в этом году оно на рекордно высоком уровне. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказала директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева. К концу ноября специалисты центра обследовали 58 млн т основных зерновых в 51 регионе, в том числе 42,5 млн т пшеницы.



По словам Королевой, доля пшеницы 3-го класса в этом году составила почти 47%, 4-го — 40,6%. При этом доля фуражной пшеницы оказалось минимальной — менее 13%, тогда как традиционно доля 5-го класса не опускалась ниже 20% от сбора, отметила она. «В этом году снова была выявлена пшеница 1-го класса, около 7 тыс. т в Воронежской области и в Алтайском крае. Пшеницы 2-го класса выявлено 17 тыс. т — в Ставропольском крае, в нескольких регионах Центра и на Алтае», — добавила Королева.



В целом, по словам Королевой, из собранных 78 млн т пшеницы около 68 млн т — продовольственной кондиции, что стало рекордным показателем. В целом, доля продовольственной пшеницы составила около 87% против 73% в прошлом году. При этом около 80% урожая агрокультуры — с содержанием белка более 12,5%, примерно половина сбора — с белком 13,5% и выше. Также рекордным стал сбор пшеницы 1-3-го классов — 36,4 млн т, или 46,7% в пересчете на общий урожай. В прошлом году было 28,2 млн т (33%).



Кроме того, Центр оценки качества зерна зафиксировал снижение доли зерна, поврежденного клопом-черепашкой, до 0,72% против 1% годом ранее. С точки зрения экспорта краснодарская пшеница со значением 0,37% повреждений «идеально подходит под требования Саудовской Аравии и Алжира» - не более 0,5%, отметила Королева.



По данным центра, в этом сезоне Россия экспортировала 22,1 млн т зерна — на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе на Ближний Восток отгружено 7,9 млн т — на 22% меньше, чем год назад, в Южную Азию — 5 млн т (плюс 39%), В Северную Африку — 3,5 млн т (минус 42%), в Центральную Азию — 1,3 млн т (плюс 62%), в Западную Африку — 1,1 млн т (минус 23%). Крупнейшим покупателем российской пшеницы стала Турция с 3,9 млн т, что на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте Египет с 2,8 млн т (минус 42%), на третьем — Казахстан с 1 млн т (плюс 54%). К началу декабря экспортный потенциал этого сезона по пшенице был реализован на 51%, добавила Королева, уточнив, что оценка основана на прогнозе Минсельхоза по вывозу 37 млн т.

