Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

С начала сезона-2021/22 экспорт зерна из России составил 16 млн тонн Flickr.com

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, сообщает Reuters. Причиной стало падение цен на мировых площадках, вызванное улучшенным прогнозом Минсельхоза США и данными об урожае в Южном полушарии. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в конце декабря — начале января снизилась на $3 до $334/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $2 до $338 за тонну FOB.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цена на пшеницу снизилась на $2 до $335 за тонну. Представитель аналитической компании «ПроЗерно» прокомментировал «Агроинвестору», что экспортная стоимость пшеницы сейчас уменьшилась до $336 за тонну (FOB Черное море). Причиной, по его словам, стало общее снижение мировых цен. Представитель «ПроЗерна» также добавил, что французская пшеница сейчас дешевле российской и стоит $326 за тонну. «Это говорит о том, что перспективы, скорее, отрицательные», — считает эксперт.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 175 руб. до 15,2 тыс. руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 15,1 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Павенский отметил, что на CPT цена пшеницы скорректировалась до 17,2 тыс. руб. за тонну (17,6 тыс. руб./т неделей ранее).



По данным Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 15 декабря повысится до с $84,9 до $91 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до с $75,1 до $78,7 за тонну, на кукурузу — с $54,3 до $54,4 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 21 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $330,1 за тонну ($321,3 неделей ранее), на ячмень — $297,5 ($292,3), на кукурузу — $262,8 ($262,7) за тонну.



С начала сезона-2021/22 по 8 декабря экспорт зерна из России составил 16 млн т, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 13,7 млн т пришлось на пшеницу, что также на 38% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,65 млн т — на 43% меньше, кукурузы — 0,6 млн т (-2%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Центр оценивает экспорт зерна в декабре на уровне 3,3-3,8 млн т. Павенский оценивает объем вывоза в декабре в 3,5-3,7 млн т, включая страны ЕАЭС, уже отгружено порядка 1,3 млн т с начала декабря. По оценке эксперта «ПроЗерна», экспорт зерна в этом месяце может составить порядка 3 млн т.



10 декабря Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 75,5 млн т без учета Крым При этом оценка экспортного потенциала в сезоне-2021/22 осталась без изменений — 36 млн т. Прогноз глобального производства агрокультуры увеличен с 775,3 млн т в ноябрьском обзоре до 777,9 млн т. Потребление пшеницы в мире в этом сезоне американское агроведомство оценивает в 789,35 млн т, тогда как в ноябре оно ожидалось на уровне 787,4 млн т.

