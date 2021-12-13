Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, сообщает Reuters. Причиной стало падение цен на мировых площадках, вызванное улучшенным прогнозом Минсельхоза США и данными об урожае в Южном полушарии. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в конце декабря — начале января снизилась на $3 до $334/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $2 до $338 за тонну FOB.
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цена на пшеницу снизилась на $2 до $335 за тонну. Представитель аналитической компании «ПроЗерно» прокомментировал «Агроинвестору», что экспортная стоимость пшеницы сейчас уменьшилась до $336 за тонну (FOB Черное море). Причиной, по его словам, стало общее снижение мировых цен. Представитель «ПроЗерна» также добавил, что французская пшеница сейчас дешевле российской и стоит $326 за тонну. «Это говорит о том, что перспективы, скорее, отрицательные», — считает эксперт.
По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса упала на 175 руб. до 15,2 тыс. руб./т, 4-го класса — на 175 руб. до 15,1 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Павенский отметил, что на CPT цена пшеницы скорректировалась до 17,2 тыс. руб. за тонну (17,6 тыс. руб./т неделей ранее).
По данным Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 15 декабря повысится до с $84,9 до $91 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до с $75,1 до $78,7 за тонну, на кукурузу — с $54,3 до $54,4 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 21 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $330,1 за тонну ($321,3 неделей ранее), на ячмень — $297,5 ($292,3), на кукурузу — $262,8 ($262,7) за тонну.
С начала сезона-2021/22 по 8 декабря экспорт зерна из России составил 16 млн т, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 13,7 млн т пришлось на пшеницу, что также на 38% ниже прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,65 млн т — на 43% меньше, кукурузы — 0,6 млн т (-2%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Центр оценивает экспорт зерна в декабре на уровне 3,3-3,8 млн т. Павенский оценивает объем вывоза в декабре в 3,5-3,7 млн т, включая страны ЕАЭС, уже отгружено порядка 1,3 млн т с начала декабря. По оценке эксперта «ПроЗерна», экспорт зерна в этом месяце может составить порядка 3 млн т.
10 декабря Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 75,5 млн т без учета Крым При этом оценка экспортного потенциала в сезоне-2021/22 осталась без изменений — 36 млн т. Прогноз глобального производства агрокультуры увеличен с 775,3 млн т в ноябрьском обзоре до 777,9 млн т. Потребление пшеницы в мире в этом сезоне американское агроведомство оценивает в 789,35 млн т, тогда как в ноябре оно ожидалось на уровне 787,4 млн т.