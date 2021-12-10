К 9 декабря в стране намолочено 126,7 млн тонн зерна в бункерном весе М. Стулов

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 75,5 млн т без учета Крыма. При этом оценка экспортного потенциала в сезоне-2021/22 осталась без изменений — 36 млн т. Прогноз глобального производства агрокультуры увеличен с 775,3 млн т в ноябрьском обзоре до 777,9 млн т. Кроме России американские аналитики также повысили прогнозы валового сбора в Австралии — на 2,5 млн т до 34 млн т, Канаде — на 0,65 млн т до 21,65 млн т, странах ЕС — на 0,3 млн т до 138,7 млн т. При этом оценка урожая в Иране понижена на 1,5 млн т до 12 млн т.



Потребление пшеницы в мире в этом сезоне американское агроведомство оценивает в 789,35 млн т, тогда как в ноябре оно ожидалось на уровне 787,4 млн т. Корректировка, в частности, связана с более высоким использованием агрокультуры для кормов. Оценка конечных запасов по сравнению с ноябрем повышена с 275,8 млн т до 278,2 млн т, однако этот уровень по-прежнему является самым низким за последние пять лет, отмечают аналитики. В том числе объем потребления пшеницы в России в этом сезоне может составить 41,75 млн т (41 млн т в ноябрьском обзоре, 42,5 млн т — в прошлом сезоне). Конечные запасы оцениваются в 10,2 млн т (9,98 млн т в ноябре, почти 12 млн т — в 2020/21 сельхозгоду).



Мировая торговля прогнозируется на рекордном уровне, в том числе Минсельхоз США по сравнению с ноябрем повысил прогнозы импорта для Ирана (на 1,5 млн т до 7 млн т), Индонезии (на 0,35 млн т до 10,75 млн т) и Южной Кореи (на 0,3 млн т до 4,4 млн т). Оценки экспорта повышены для Австралии (на 1,5 млн т до 26 млн т), Европейского Союза (на 0,5 млн т до 37 млн т), Украины (на 0,2 млн т до 24,2 млн т) и Индии (на 0,25 млн т до 5,5 млн т). Прогноз экспорта пшеницы из США снижен на 0,5 млн т до 23,5 млн т. Таким образом, Россия в этом сезоне может стать второй в мире по экспорту пшеницы после стран ЕС, и если в прошлом обзоре американские аналитики оценивали возможное отставание в 0,5 млн т, то в этом потенциальный разрыв увеличился до 1 млн т.



Прогнозы производства и экспорта фуражного зерна по России остались без изменений — 38,4 млн т и 9,15 млн т соответственно. В том числе урожай кукурузы оценивается на уровне 15 млн т (экспорт — 4,5 млн т), ячменя — 17 млн т (4,5 млн т).

По данным Минсельхоза России на 9 декабря, в стране намолочено 126,7 млн т зерна в бункерном весе. В том числе урожай пшеницы составил 79 млн т, ячменя — 18,9 млн т, кукурузы — 15,9 млн т. Ранее ведомство подтвердило свою прежнюю оценку, что в этом году валовой сбор зерна превысит 123 млн т в чистом весе.

