Экспортные цены на пшеницу начали снижаться

Вывоз зерна почти на 6 млн тонн ниже прошлогоднего Е. Разумный

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снизились после шести недель роста, сообщает Reuters. Причиной стало сообщение о менее жесткой, чем ожидал рынок, квоте на экспорт зерна из России. По информации источника агентства, с 15 февраля по 30 июня квота может составить 14 млн т, включая 9 млн т пшеницы, однако окончательное решение не принято. Аналитический центр «СовЭкон» назвал такой размер квоты «относительно неограничительным». Экспортный потенциал российской пшеницы, по оценке аналитиков, на этот период составляет 9-10 млн т.



Эта информация вызвала падение цен на мировых площадках. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в декабре снизилась на $3 до $337/т (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $3 до $340 за тонну FOB. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цена пшеницы с протеином 12,5% упала на $3 до $337/т FOB. По его словам, причиной стала коррекция на мировом рынке после объявления о рекордном урожае в Австралии. «Усиливается конкуренция со стороны аргентинской пшеницы, урожай которой, обещает быть рекордным, на рынках стран MENA», — прокомментировал эксперт.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что стоимость российской пшеницы сейчас достигла $330/т, цена предложения — $335/т. «Фактически, Россия своими последовательными действиями снизила градус напряжения на мировом рынке. Предварительный расчет квоты, оказавшийся в распоряжении прессы, оказался близок к ожиданиям участников рынка», — сказал он «Агроинвестору».



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 75 руб. до 15375 руб./т, 4-го класса — на 50 руб. до 15325 руб./т с самовывозом для европейской части России. По словам Зернина, на мелководье цена российской пшеницы составляет 17 тыс. руб. за тонну, в глубоководных портах — 15,8 тыс. руб. за тонну. Павенский отметил, что на CPT цена пшеницы скорректировалась с 18 тыс. руб./т до 17,6 тыс. руб./т без НДС.



По данным Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы с 8 по 14 декабря вырастет с $80,8 до $84,9 за тонну. Пошлина на ячмень увеличится с $68,3 до $75,1 за тонну, пошлина на кукурузу останется прежней — $54,3 за тонну. Размер пошлин рассчитывается на основе индикативных цен. Для пшеницы цена составила $321,3 за тонну ($315,5/т неделей ранее), для ячменя — $292,3 за тонну ($282,6/т), для кукурузы — $262,7 за тонну, как и неделей ранее.

По информации Зернина, с начала сезона к 5 декабря Россия экспортировала 20,5 млн т зерна. В прошлом году на аналогичную дату было вывезено 26,3 млн т. Павенский оценивает потенциал экспорта пшеницы в декабре на уровне 3 млн т против 3,3 млн т в аналогичный период прошлого года. «Основные объемы на декабрь, скорее всего, уже законтрактованы. Спрос в последующие месяцы пока неактивен на фоне просадки цен на мировом рынке», — прокомментировал эксперт.

